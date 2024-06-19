Погода в Одесі 20 червня: четвер обіцяє бути штормовим

Погода в Одесі 20 червня: четвер обіцяє бути штормовим

На завтрашній день, четвер, 20 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області оголошено штормове попередження. За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, у другій половині дня в Одесі очікується гроза, під час грози – шквальний вітер до 15-20 м/с.

Крім цього, як попереджають в одеській мерії, через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. І є ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також дрейфування їх уздовж узбережжя.

«Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека перебування у пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102», – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Одесі на 20 червня

В Одесі на четвер синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня короткочасний дощ, гроза.

Вітер вночі південно-західний, вдень північний, 7-12 м/с, у другій половині дня під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 20-22°С вище за нуль, вдень до 29-31°С.

Температура морської води 21-22°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 20 червня

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер вночі південно-західний, вдень північний, 7-12 м/с, при грозі шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 19-24°С, вдень 29-34°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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