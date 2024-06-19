Погода в Одессе 20 июня: четверг обещает быть штормовым

Погода в Одессе 20 июня: четверг обещает быть штормовым

На завтрашний день, четверг, 20 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, во второй половине дня в Одессе ожидается гроза, а во время грозы – шквальный ветер до 15-20 м/с.

Помимо этого, как предупреждают в одесской мэрии, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. И есть вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также дрейфование их вдоль побережья.

«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102», – говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Одессе на 20 июня

В Одессе на четверг синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью юго-западный, днем северный, 7-12 м/с, во второй половине дня, во время грозы, шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 20-22°С выше нуля, днем до 29-31°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 июня

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер ночью юго-западный, днем северный, 7-12 м/с, при грозе шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 19-24°С, днем 29-34°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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