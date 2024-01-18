Погода в Одессе 19 января: ожидается опасное метеорологическое явление

Погода в Одессе 18 января: ждать ли в четверг осадки В четверг, 18 января 2024 года, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение – ожидается усиление ветра до 20 м/с. Также, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение дня будет облачная погода с небольшим дождем. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: какой будет среда 17 января В среду, 17 января 2024, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей прогнозируют в Одессе и области облачную погоду, но без осадков. Отметка на термометрах опустится ниже 0°С. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 16 января: будет ли еще снег Завтра, 16 января, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, жители Одессы и области будут еще наблюдать зимнюю погоду — утром обещают небольшой мороз и осадки, преимущественно в виде снега. ПОДРОБНЕЕ