Погода в Одессе 19 января: ожидается опасное метеорологическое явление

На пятницу, 19 января, Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности — ночью и утром 19 января в Одессе и области ожидается туман, видимость 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе 19 января
Облачно. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 9-11°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 19 января
Облачно. Утром и днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, гололедица.
Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.