Погода в Одесі 18 січня: чи очікувати у четвер опади

У четвер, 18 січня 2024 року, в Одесі та області оголошено штормове попередження – очікується посилення вітру до 20 м/с. Також за прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, протягом дня буде хмарна погода з невеликим дощем.
Прогноз погоди в Одесі 18 січня
Хмарно. У другій половині дня невеликий дощ.
Вітер південний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с.
Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області 18 січня
Хмарно. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця.
Вітер південний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, на півночі до 5°С морозу, вдень 4-9°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.