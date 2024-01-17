Погода в Одесі 18 січня: чи очікувати у четвер опади

Погода в Одесі: якою буде середа 17 січня У середу, 17 січня 2024 року, синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів прогнозують в Одесі та області хмарну погоду, але без опадів. Позначка на термометрах опуститься нижче 0°С. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 16 січня: чи буде ще сніг Завтра, 16 січня, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, мешканці Одеси та області ще спостерігатимуть зимову погоду – зранку обіцяють невеликий мороз та опади, переважно у вигляді снігу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 15 січня: чи холодним буде «екватор» зими? За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 15 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається морозна погода вночі, а ось вдень температура повітря підніметься до плюсової позначки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ