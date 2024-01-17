Погода в Одессе 18 января: ждать ли в четверг осадки

В четверг, 18 января 2024 года, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение – ожидается усиление ветра до 20 м/с. Также, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение дня будет облачная погода с небольшим дождем.
Прогноз погоды в Одессе 18 января
Облачно. Во второй половине дня небольшой дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области 18 января
Облачно. Днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, гололедица.
Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, на севере до 5°С мороза, днем 4-9°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.