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Погода в Одессе 18 января: ждать ли в четверг осадки

Погода в Одессе 18 января: ждать ли в четверг осадки

В четверг, 18 января 2024 года, в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение – ожидается усиление ветра до 20 м/с. Также, по прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение дня будет облачная погода с небольшим дождем.

Прогноз погоды в Одессе 18 января

Облачно. Во второй половине дня небольшой дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью 3-5°С тепла, днем ​​7-9°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области 18 января

Облачно. Днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, гололедица.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5°С тепла, на севере до 5°С мороза, днем ​​4-9°С тепла.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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