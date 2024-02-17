Погода в Одессе 18 февраля: что нас ждет в воскресный день

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 18 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области нас ждет облачная и немного туманная погода. Возможны осадки.
Прогноз погоды в Одессе на 18 февраля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем 7-9°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 18 февраля
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью и днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами слабый гололед, гололедица, местами туман.
Ветер юго-западный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
Фото Юлии Котляр