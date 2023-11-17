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Погода в Одесі 18 листопада: у суботу штормитиме

Погода в Одесі 18 листопада: у суботу штормитиме

У суботу, 18 листопада, за прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного та Азовського морів очікується шторм з поривами вітру 15-20 м/с. В Одесі прогнозують помірний дощ, в Одеській області місцями очікуються значні опади.

Прогноз погоди в Одесі 18 листопада

Хмарно. Помірний дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 7-9°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області 18 листопада

Хмарно. Помірний дощ, місцями значний.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 5-10°C тепла, вночі місцями до 0°C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

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