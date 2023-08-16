Погода в Одесі 17 серпня: попереджають про дуже високу температуру повітря

У четвер, 17 серпня 2023 року, в Одесі та Одеській області синоптики обіцяють аномальну спеку – стовпчики термометрів вдень сягнуть до 35 градусів тепла – прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі 17 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.
Температура морської води 23-24°С.
Прогноз погоди на Одещині 17 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-23°С, вдень 30-35°С.
На автошляхах області видимість добра.