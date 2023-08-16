Погода в Одессе 17 августа: предупреждают об очень высокой температуре воздуха

В четверг, 17 августа 2023 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают аномальную жару – столбики термометров днем достигнут до 35 градусов тепла – прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 17 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 21-23°С, днем 30-32°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Прогноз погоды на Одесской области 17 августа
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-23°С, днем 30-35°С.
На автодорогах области видимость хорошая.