Погода в Одесі 16 жовтня: похолодання вже на порозі

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у понеділок, 16 жовтня 2023 року, в Одесі та Одеській області можливий дощ, а температура повітря знизиться.
Прогноз погоди в Одесі на 16 жовтня
У Одесі завтра очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 9-11°С, вдень 13-15°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 16 жовтня
На Одещині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Нічний помірний дощ до ранку припиниться. Вдень, як очікується, опадів не буде.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, подекуди пориви до 15-17 м/с.
Температура вночі 6-11°С, вдень 12-17°С вище за нуль.
На дорогах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Раніше повідомлялося, що на Одесу насувається холодний фронт, який принесе похолодання, опади та сильний вітер.