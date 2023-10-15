Погода в Одесі 16 жовтня: похолодання вже на порозі

Погода в Одесі 15 жовтня: синоптики порадували За інформацією синоптиків, завтра, в неділю, 15 жовтня 2023 року, в Одесі очікується малохмарна без опадів, а температура повітря може піднятися до 25°С. Так що прогнози про бабине літо, що повернулося, цілком себе виправдовують. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Погода в Одесі 14 жовтня: який прогноз на початок вихідних У суботу, 14 жовтня, за прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів в Одесі та Одеській області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці туман, через який видимість на дорогах знизиться до 200-500 м-коду. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Яку погоду прогнозують синоптики в Одесі 13 жовтня П’ятниця, 13 жовтня, порадує одеситів та мешканців Одеської області теплою та майже безвітряною погодою. За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра очікується хмарна погода з проясненнями та без істотних опадів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ