Погода в Одессе 16 октября: похолодание уже на пороге

На Одессу надвигается холодный фронт – прогноз синоптиков По прогнозам синоптиков, уже в ночь на понедельник, 16 октября 2023 года, Одесскую область накроет холодный фронт. Он принесет похолодание, осадки и сильный ветер. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 15 октября: синоптики порадовали По информации синоптиков, завтра, в воскресенье, 15 октября 2023 года, в Одессе ожидается малооблачная погода без осадков, а температура воздуха может подняться до 25°С. Так что прогнозы о вернувшемся бабьем лете вполне себя оправдывают. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 14 октября: какой прогноз на начало выходных В субботу, 14 октября, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром туман, из-за которого видимость на дорогах снизится до 200-500 м. ПОДРОБНЕЕ

Какую погоду прогнозируют синоптики в Одессе 13 октября Пятница, 13 октября, порадует одесситов и жителей Одесской области теплой и почти безветренной погодой. По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. ПОДРОБНЕЕ