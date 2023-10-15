Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 16 октября: похолодание уже на пороге

Погода в Одессе 16 октября: похолодание уже на пороге

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 16 октября 2023 года, в Одессе и Одесской области возможен дождь, а температура воздуха снизится.

Прогноз погоды в Одессе на 16 октября

В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью умеренный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 9-11°С, днем 13-15°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 16 октября

По Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночной умеренный дождь к утру прекратится. Днем, как ожидается, существенных осадков не будет.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью 6-11°С, днем 12-17°С выше нуля.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Ранее сообщалось, что на Одессу надвигается холодный фронт, который принесет похолодание, осадки и сильный ветер.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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