Погода в Одессе 16 октября: похолодание уже на пороге

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 16 октября 2023 года, в Одессе и Одесской области возможен дождь, а температура воздуха снизится.
Прогноз погоды в Одессе на 16 октября
В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью умеренный дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-11°С, днем 13-15°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 16 октября
По Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночной умеренный дождь к утру прекратится. Днем, как ожидается, существенных осадков не будет.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 12-17°С выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Ранее сообщалось, что на Одессу надвигается холодный фронт, который принесет похолодание, осадки и сильный ветер.