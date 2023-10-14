Погода в Одесі 15 жовтня: синоптики порадували

За інформацією синоптиків, завтра, в неділю, 15 жовтня 2023 року, в Одесі очікується малохмарна без опадів, а температура повітря може піднятися до 25°С. Так що прогнози про бабине літо, що повернулося, цілком себе виправдовують.
Прогноз погоди в Одесі на 15 жовтня
Як прогнозує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, завтра в Одесі мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-15°С, вдень 20-25°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 15 жовтня
На Одещині завтра, за прогнозами, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 10-15°С, вдень 20-25°С
На дорогах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
Фото Марії Котової