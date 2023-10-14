Погода в Одессе 15 октября: синоптики порадовали

Погода в Одессе 14 октября: какой прогноз на начало выходных В субботу, 14 октября, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями. Ночью и утром туман, из-за которого видимость на дорогах снизится до 200-500 м. ПОДРОБНЕЕ

Какую погоду прогнозируют синоптики в Одессе 13 октября Пятница, 13 октября, порадует одесситов и жителей Одесской области теплой и почти безветренной погодой. По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 12 октября: станет ли в четверг теплее В четверг, 12 октября, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность, но без осадков. В области синоптики прогнозируют порывистый ветер до 17 м/с. Также по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей завтра станет теплее – в Одессе столбики термометров поднимутся до 20°C, в области до 23°C. ПОДРОБНЕЕ

В Одессу снова придет бабье лето? На прошедших выходных в Украине, и в частности в Одесской области, заметно похолодало, а в Карпатах даже выпал первый снег. Казалось бы – вот она, настоящая осень, а там и зима не за горами. Однако синоптики обнадеживают: нас еще ждет бабье лето.

Какая же погода ожидается в октябре-2023 и когда наступит настоящее похолодание, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ