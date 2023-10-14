Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 15 октября: синоптики порадовали

Погода в Одессе 15 октября: синоптики порадовали

По информации синоптиков, завтра, в воскресенье, 15 октября 2023 года, в Одессе ожидается малооблачная погода без осадков, а температура воздуха может подняться до 25°С. Так что прогнозы о вернувшемся бабьем лете вполне себя оправдывают.

Прогноз погоды в Одессе на 15 октября

Как прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 20-25°С.

Читайте также: В Одессу снова придет бабье лето?

Прогноз погоды в Одесской области на 15 октября

В Одесской области завтра, по прогнозам, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер южный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 20-25°С

На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

Фото Марии Котовой

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