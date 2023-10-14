Погода в Одессе 15 октября: синоптики порадовали

По информации синоптиков, завтра, в воскресенье, 15 октября 2023 года, в Одессе ожидается малооблачная погода без осадков, а температура воздуха может подняться до 25°С. Так что прогнозы о вернувшемся бабьем лете вполне себя оправдывают.
Прогноз погоды в Одессе на 15 октября
Как прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-15°С, днем 20-25°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 15 октября
В Одесской области завтра, по прогнозам, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.
Ветер южный, 7-12 м/с.
Температура ночью 10-15°С, днем 20-25°С
На дорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой