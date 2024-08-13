Погода в Одесі 14 серпня: «похолодає» до плюс 30

Завтра, у середу, 14 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря вдень підніметься до 30-32°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 14 серпня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 18-20°С, вдень 28-30°С.
Температура морської води 22-23°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 серпня
По Одеській області в середу мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с, вдень змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 16-21°С, на півночі області 11-13°С, вдень 27-32°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової