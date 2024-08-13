Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе 14 августа: «похолодает» до плюс 30

Погода в Одессе 14 августа: «похолодает» до плюс 30

Завтра, в среду, 14 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Существенных осадков синоптики не обещают. Температура воздуха днем поднимется до 30-32°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 14 августа

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 14 августа

По Одесской области в среду переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°С, на севере области 11-13°С, днем 27-32°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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