Погода в Одессе 14 августа: «похолодает» до плюс 30

Завтра, в среду, 14 августа 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Существенных осадков синоптики не обещают. Температура воздуха днем поднимется до 30-32°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 14 августа
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 августа
По Одесской области в среду переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, днем переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 16-21°С, на севере области 11-13°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой