Погода в Одесі 12 червня: не ходіть на пляж

Погода в Одесі 12 червня: не ходіть на пляж

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 12 червня 2024 року, протягом доби в Одесі очікується гроза, а під час грози шквал 15-18 м/с, а по області місцями град. Оголошено штормове попередження.

Не слід забувати про те, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека і є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. І тому від відвідування пляжів цього дня бажано відмовитись.

Прогноз погоди в Одесі на 12 червня

В Одесі завтра очікується мінлива хмарність. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Гроза.

Вітер вночі південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, при грозі шквал 15-18 м/с.

Температура вночі 20-22°С, вдень 26-28°С тепла.

Температура морської води 21-22°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 12 червня

По Одеській області прогнозують мінливу хмарність. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Гроза.

Вітер вночі південний, вдень північно-західний, 7-12 м/с, при грозі місцями шквал, 15-18 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 25-30°С.

На автодорогах області вночі та вранці серпанок видимість 1-2 км.

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