Погода в Одессе 12 июня: не ходите на пляж

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 12 июня 2024 года, в течение суток в Одессе ожидается гроза, а во время грозы шквал 15-18 м/с, а по области – местами град. Объявлено штормовое предупреждение.
Не следует забывать о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность и есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. И поэтому от посещения пляжей в этот день желательно отказаться.
Прогноз погоды в Одессе на 12 июня
В Одессе завтра ожидается переменна облачность. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Возможны грозы.
Ветер ночью южный, днем северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-18 м/с.
Температура ночью 20-22°С, днем 26-28°С тепла.
Температура морской воды 21-22°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 июня
По Одесской области прогнозируют переменную облачность. Ночью дождь, днем небольшой дождь. Возможны грозы.
Ветер ночью южный, днем северо-западный, 7-12 м/с, при грозе местами шквал, 15-18 м/с.
Температура ночью 17-22°С тепла, днем 25-30°С.
На автодорогах области ночью и утром дым видимость 1-2 км.