Погода в Одесі 10 вересня: спека поступово йде на спад

За прогнозом Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 10 вересня 2023 року, в Одесі та Одеській області очікується тепла, але вже не спекотна погода. Опадів синоптики не прогнозують.
Прогноз погоди в Одесі 10 вересня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-16°С, вдень повітря прогріється до 21-23°С.
Температура морської води 22-23°С.
Прогноз погоди на Одещині 10 вересня
На Одещині очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с
Температура вночі 13-18°С, на півночi 8-10°С, вдень 21-26°С.
На автошляхах області видимість добра.
Фото Марії Котової