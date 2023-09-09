Погода в Одессе 10 сентября: жара постепенно идет на спад

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 10 сентября 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается теплая, но уже не жаркая погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды в Одессе 10 сентября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем воздух прогреется до 21-23°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области 10 сентября
По Одесской области ожидается переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с
Температура ночью 13-18°С, на севере 8-10°С, днем 21-26°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой