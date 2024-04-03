Погода 4 квітня: до чого готуватися одеситам

Синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів дали прогноз погоди в Одесі та Одеській області на четвер, 4 квітня 2024 року.
Прогноз погоди в Одесі на 4 квітня
По Одесі хмарно із проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 8-10°С, вдень 16-18°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 4 квітня
По Одеській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11°С, вдень 16-21°С, місцями до 25°С.
На автошляхах області зранку місцями туман, видимість 200-500 м.
Фото Марії Котової