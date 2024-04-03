Погода 4 апреля: к чему готовиться одесситам

Синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей дали прогноз погоды в Одессе и Одесской области на четверг, 4 апреля 2024 года.
Прогноз погоды в Одессе на 4 апреля
По Одессе облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 16-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 4 апреля
По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром местами туман.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°С, днем 16-21°С, местами до 25°С.
На автодорогах области утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой