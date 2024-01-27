Погода 28 січня: що пророкують синоптики одеситам

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 28 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається переважно хмарна погода з невеликими проясненнями. Суттєвих опадів не передбачається.
Прогноз погоди в Одесі на 28 січня
В Одесі хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1°С до 1°С тепла, вдень 2-4°С вище за нуль.
Прогноз погоди в Одеській області на 28 січня
По Одеській області хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями ожеледиця.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 0-5°С тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями ожеледиця, видимість добра.
Фото Олени Бондар