Погода 28 января: что пророчат синоптики одесситам

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 28 января 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится преимущественно облачная погода с небольшими прояснениями. Существенных осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе на 28 января
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 2-4°С выше нуля.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 января
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ночью и утром местами гололедица.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами гололедица, видимость хорошая.
Фото Елены Бондарь