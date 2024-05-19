Події та свята 19 травня: Одесі 609 років, День сімейного лікаря та інші

Справжній день народження Одеси

Сьогодні Одесі виповнилося 609 років. 19 травня 1415 року – це день першої писемної згадки порту Коцубіїв, який існував на місці сучасної Одеси. Цю подію зафіксував польський історик Ян Длугош у своїй 12-томній праці “Історія Польщі”, написаній латиною в середині XV століття та виданій друком у 1614 році. Як виглядала тоді Одеса і чим жила, ми розповідали в ілюстрованій статті – Фортеця, порт, зерно: якою була Одеса 609 років тому (фото, іллюстрації)

Свята та події 19 травня 2024 року

Сьогодні, 19 травня, в Україні відзначають День сімейної медицини. В цей день шанують сімейних лікарів та проводять заклади, які підкреслюють важливість сімейної медицини в системі охорони здоров’я.

Сімейна медицина є єдиним найбільш поширеним видом медичної допомоги, який стосується майже кожної людини. Так, 80% усіх звернень по медичну допомогу відбувається саме на цьому рівні.

В Україні свято було запроваджено 2017 року за ініціативи Всесвітньої ради сімейних лікарів (WONCA), до якої також входить Українська асоціація сімейних лікарів.

А ще 19 травня День гордості агендерів. Цей день є важливою суспільною подією, присвяченою визнанню та вшануванню осіб, які вважають себе агендерами. Агендерні особи — це ті, хто не ідентифікує себе з жодною статтю або відчуває себе відірваними від концепції статі взагалі. Ця подія покликана підвищити обізнаність про гендерну ідентичність, сприяти інклюзивності та захисту прав.

19 травня в Україні також є Днем пам’яті жертв політичних репресій. Відзначають його із 2007 року. В цей день згадують та вшановують пам’ять жертв політичних репресій комуністичного режиму. Це роблять, щоб привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології.

Ще 19 травня вважають Днем народження Кубіка Рубіка. Угорський скульптор та архітектор Ерне Рубік винайшов кубик, який змінив світ головоломок. Це сталося в 1980 році. І цей день – час для вшанування та відзначення геніального винаходу, який започаткував цілу культуру головоломок. Автор назвал спочатку іграшку магічним кубов, ала згодом виробники змінили назву на Кубік Рубіка.

Також сьогодні День блокнота. Це молоде свято, яке відзначає важливість блокнотів як інструментів для планування, запису ідей та творчого самовираження. У наш час, коли цифрові технології стають все більш поширеними, блокноти залишаються цінним інструментом для багатьох людей.

День травневого сонця. Цей неофіційний день відзначає красу та тепло травневого сонця. Це чудовий час, щоб насолодитися природою, провести час на свіжому повітрі та оцінити красу цього особливого пори року.

Історичні події, які сталися 19 травня

1051 — у французькому Реймсі короновано дочку Ярослава Мудрого Анну Ярославну.

1536 — у Лондоні обезголовили Анну Болейн, дружину Генріха VIII, за сфабрикованим звинуваченням у «державній та подружній зраді».

1568 — шотландську королеву Марію Стюарт, яка пред’явила свої права на англійський престол, запроторили до в’язниці.

1649 — Англія проголошена республікою.

1798 — розпочався Єгипетський похід Наполеона.

1998 — з національної галереї сучасного мистецтва у Римі викрали дві картини Вінсента ван Гога і одну Поля Сезанна.

2018 — весілля британського принца Гаррі та американської акторки Меган Маркл.

Відомі особистості, які народилися 19 травня