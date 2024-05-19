События и праздники 19 мая: Одессе 609 лет, День семейного врача и другие

Настоящий день рождения Одессы

Сегодня Одессе исполнилось 609 лет. 19 мая 1415 – это день первого письменного упоминания порта Коцубиев, который существовал на месте современной Одессы. Это событие зафиксировал польский историк Ян Длугош в своем 12-томном труде «История Польши», написанном на латыни в середине XV века и изданном в 1614 году. Как выглядела тогда Одесса и чем жила, мы рассказывали в иллюстрированной статье — Крепость, порт, зерно: какой была Одесса 609 лет назад (фото, иллюстрации).

Праздники и события 19 мая 2024 года

Сегодня, 19 мая, в Украине отмечают День семейной медицины. В этот день уважают семейных врачей и проводят заведения, подчеркивающие важность семейной медицины в системе здравоохранения.

Семейная медицина является единственным наиболее распространенным видом медицинской помощи, касающимся почти каждого человека. Да, 80% всех обращений за медицинской помощью происходит именно на этом уровне.

В Украине праздник был введен в 2017 году по инициативе Всемирного совета семейных врачей (WONCA), в который также входит Украинская ассоциация семейных врачей.

А еще 19 мая День гордости агентеров. Этот день является важным общественным событием, посвященным признанию и чествованию лиц, считающих себя агентами. Агендерные лица — это те, кто не идентифицирует себя ни с одним полом или чувствует себя оторванными от концепции пола вообще. Это событие призвано повысить осведомленность о гендерной идентичности, способствовать инклюзивности и защите прав.

19 мая в Украине также является Днем памяти жертв политических репрессий. Отмечают его с 2007 года. В этот день вспоминают и чтят память жертв политических репрессий коммунистического режима. Это делают, чтобы привлечь внимание общества к трагическим событиям в истории Украины, вызванным насильственным внедрением коммунистической идеологии.

Еще 19 мая считают Днем рождения Кубика Рубика. Венгерский скульптор и архитектор Эрне Рубик изобрел кубик, изменивший мир головоломок. Это вышло в 1980 году. И этот день – время для чествования и празднования гениального изобретения, которое положило начало целой культуре головоломок. Автор назвал сначала игрушку магическим кубов, но впоследствии производители сменили название на Кубик Рубика.

Также сегодня День блокнота. Это молодой праздник, отмечающий важность блокнотов как инструментов для планирования, записи идей и творческого самовыражения. В настоящее время, когда цифровые технологии становятся все более распространенными, блокноты остаются ценным инструментом для многих людей.

День майского солнца. Этот неофициальный день отмечает красоту и тепло майского солнца. Это прекрасное время, чтобы насладиться природой, провести время на свежем воздухе и оценить красоту этого особенного времени года.

Исторические события, произошедшие 19 мая

1051 — во французском Реймсе коронована дочь Ярослава Мудрого Анну Ярославну.

1536 — в Лондоне обезглавили Анну Болейн, жену Генриха VIII, по сфабрикованному обвинению в «государственной и супружеской измене».

1568 — шотландскую королеву Марию Стюарт, предъявившую свои права на английский престол, заключили в тюрьму.

1649 — Англия провозглашена республикой.

1798 — начался Египетский поход Наполеона.

1998 — из национальной галереи современного искусства в Риме похитили две картины Винсента Ван Гога и одну Поля Сезанна.

2018 — свадьба британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Известные личности, родившиеся 19 мая