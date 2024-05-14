В Одесі можливі аварійні відключення світла – коли та на скільки

«Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів у всіх регіонах України. Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання», – сказано у повідомленні.

При цьому енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Також наголошується, що завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть протягом усієї доби – з 00:00 до 24:00 години.