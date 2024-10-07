Частина Одеси в понеділок залишилася без світла: адреси відключень

У понеділок, 7 жовтня 2024 року, в Одесі через ремонтні роботи на електромережах без світла до вечора залишаться кілька десятків вулиць у різних районах міста.
За інформацією Телеграм-каналу «Одеса Офіційно», сьогодні світла не буде на таких вулицях:
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Лінія на ж/м,
- Дніпровська, 1-40,
- Донецька, 1-4,
- Керченська, 8-131,
- Л.Українки, 1-122,
- Котлєєвська (Ломоносова), 13-18,
- Маріупольська (Ростовська), 1-19,
- Князя Володимира Великого (Добровольського), 4-98,
- Ж.Кюрі, 1-64, Марсельська, 1-20,
- Соляна, 1-85,
- Кримська, 67-71,
- Заболотного, 29-33,
- Героїв Оборони Одеси, 14-66,
- Пісочна, 1-172, пров. Пісочний, 1-4,
- Луцька, 1-135,
- лінія Вишнева, 1-43,
- пров. Вишневий, 2-14,
- Бахмутська (Курська), 1-165,
- Рельєфна, 1-35, Міцкевича, 1-35,
- Дем’янова, 1-13, Яблучна, 1-4,
- Ракетна, 1-18,
- пров. 2й Керченський, 1-15,
- Просторова, 1-74,
- Серогодського, 1-73,
- Шептицького, 4-93,
- Центральна, 2-38,
- Степова, 1-14,
- Перемоги, 1-87,
- Орловська, 1-13,
- Сімферопольська, 1-24,
- І.Луценка, 38-56,
- Кінноармійська, 2-57,
- Кузнєцова, 69-108,
- Мелітопольська, 1-58,
- пров.1й Орловський, 2-6.
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Південний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Люстдорфська дор., 146-152,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 84-195,
- пров. 1й Рівності, 86-92, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- Фонтанська дор., 106/к.37,40,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Дачна, 4/2,
- Рибальська, 20,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34.
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Центральний РЕМ
Роботи до 18.00:
- М.Арнаутська, 90-113,
- Ковальська, 59,
- Преображенська, 35-82,
- Єврейська, 50-58,
- Троїцька, 49-60,
- В.Арнаутська, 82-111,
- пров. Успенський, 3-23,
- пров. Нечипоренко, 4-14,
- Святослава Караванського (Жуковського), 39,
- Базарна, 92, 100,
- Новосельського, 106-110.
Роботи до 19.00:
- Квіткова, 1-13,
- Кордонна, 25,
- О.Косяченка, 38-44,
- пров. Квітковий, 10.