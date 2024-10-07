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Частина Одеси в понеділок залишилася без світла: адреси відключень

Частина Одеси в понеділок залишилася без світла: адреси відключень

У понеділок, 7 жовтня 2024 року, в Одесі через ремонтні роботи на електромережах без світла до вечора залишаться кілька десятків вулиць у різних районах міста.

За інформацією Телеграм-каналу «Одеса Офіційно», сьогодні світла не буде на таких вулицях:

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Лінія на ж/м,
  • Дніпровська, 1-40,
  • Донецька, 1-4,
  • Керченська, 8-131,
  • Л.Українки, 1-122,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13-18,
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19,
  • Князя Володимира Великого (Добровольського), 4-98,
  • Ж.Кюрі, 1-64, Марсельська, 1-20,
  • Соляна, 1-85,
  • Кримська, 67-71,
  • Заболотного, 29-33,
  • Героїв Оборони Одеси, 14-66,
  • Пісочна, 1-172, пров. Пісочний, 1-4,
  • Луцька, 1-135,
  • лінія  Вишнева, 1-43,
  • пров. Вишневий, 2-14,
  • Бахмутська (Курська), 1-165,
  • Рельєфна, 1-35, Міцкевича, 1-35,
  • Дем’янова, 1-13, Яблучна, 1-4,
  • Ракетна, 1-18,
  • пров. 2й Керченський, 1-15,
  • Просторова, 1-74,
  • Серогодського, 1-73,
  • Шептицького, 4-93,
  • Центральна, 2-38,
  • Степова, 1-14,
  • Перемоги, 1-87,
  • Орловська, 1-13,
  • Сімферопольська, 1-24,
  • І.Луценка, 38-56,
  • Кінноармійська, 2-57,
  • Кузнєцова, 69-108,
  • Мелітопольська, 1-58,
  • пров.1й Орловський, 2-6.

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Південний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Люстдорфська дор., 146-152,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 84-195,
  • пров. 1й Рівності, 86-92, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Дачна, 4/2,
  • Рибальська, 20,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34.

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Центральний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • М.Арнаутська, 90-113,
  • Ковальська, 59,
  • Преображенська, 35-82,
  • Єврейська, 50-58,
  • Троїцька, 49-60,
  • В.Арнаутська, 82-111,
  • пров. Успенський, 3-23,
  • пров. Нечипоренко, 4-14,
  • Святослава Караванського (Жуковського), 39,
  • Базарна, 92, 100,
  • Новосельського, 106-110.

Роботи до 19.00:

  • Квіткова, 1-13,
  • Кордонна, 25,
  • О.Косяченка, 38-44,
  • пров. Квітковий, 10.

 

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