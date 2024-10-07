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Часть Одессы в понедельник осталась без света: адреса отключений

Часть Одессы в понедельник осталась без света: адреса отключений

В понедельник, 7 октября 2024 года, в Одессе из-за ремонтных работ на электросетях без света до вечера останутся несколько десятков улиц в разных районах города.

По информации Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно», сегодня света не будет на следующих улицах:

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Линия на ж/м,
  • Днепровская, 1-40,
  • Донецкая, 1-4,
  • Керченская, 8-131,
  • Л. Украинки, 1-122,
  • Котлеевская (Ломоносова), 13-18,
  • Мариупольская (Ростовская), 1-19,
  • Князя Владимира Великого (Добровольского), 4-98,
  • Ж.Кюри, 1-64,
  • Марсельская, 1-20,
  • Соляная, 1-85,
  • Крымская, 67-71,
  • Заболотного, 29-33,
  • Героев Обороны Одессы, 14-66,
  • Песочная, 1-172,
  • пер. Песочный, 1-4,
  • Луцкая, 1-135,
  • линия Вишневая, 1-43,
  • пер. Вишневый, 2-14,
  • Бахмутская (Курская), 1-165,
  • Рельефная, 1-35,
  • Мицкевича, 1-35,
  • Демьянова, 1-13,
  • Яблочная, 1-4,
  • Ракетная, 1-18,
  • пер. 2й Керченский, 1-15,
  • Пространственная, 1-74,
  • Серогодского, 1-73,
  • Шептицкого, 4-93,
  • Центральная, 2-38,
  • Степная, 1-14,
  • Победы, 1-87,
  • Орловская, 1-13,
  • Симферопольская, 1-24,
  • И.Луценко, 38-56,
  • Конноармейская, 2-57,
  • Кузнецова, 69-108,
  • Мелитопольская, 1-58,
  • пер.1 и Орловский, 2-6.

Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Люстдорфская дор., 146-152,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 84-195,
  • пер. 1й Равенства, 86-92, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • Фонтанская дор, 106/к.37,40,
  • переулок Янтарный, 6-8, Дачная, 4/2,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34.

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Центральный РЭС

Работы до 18.00:

  • М.Арнаутская, 90-113,
  • Ковальская, 59,
  • Преображенская, 35-82,
  • Еврейская, 50-58,
  • Троицкая, 49-60,
  • В.Арнаутская, 82-111,
  • переулок Успенский, 3-23,
  • переулок Нечипоренко, 4-14,
  • Святослава Караванского (Жуковского), 39,
  • Базарная, 92, 100,
  • Новосельского, 106-110.

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Работы до 19.00:

  • Цветочная, 1-13,
  • Кордонная, 25,
  • А.Косяченко, 38-44,
  • переулок Цветочный, 10.
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