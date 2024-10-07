Часть Одессы в понедельник осталась без света: адреса отключений

В понедельник, 7 октября 2024 года, в Одессе из-за ремонтных работ на электросетях без света до вечера останутся несколько десятков улиц в разных районах города.
По информации Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно», сегодня света не будет на следующих улицах:
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Линия на ж/м,
- Днепровская, 1-40,
- Донецкая, 1-4,
- Керченская, 8-131,
- Л. Украинки, 1-122,
- Котлеевская (Ломоносова), 13-18,
- Мариупольская (Ростовская), 1-19,
- Князя Владимира Великого (Добровольского), 4-98,
- Ж.Кюри, 1-64,
- Марсельская, 1-20,
- Соляная, 1-85,
- Крымская, 67-71,
- Заболотного, 29-33,
- Героев Обороны Одессы, 14-66,
- Песочная, 1-172,
- пер. Песочный, 1-4,
- Луцкая, 1-135,
- линия Вишневая, 1-43,
- пер. Вишневый, 2-14,
- Бахмутская (Курская), 1-165,
- Рельефная, 1-35,
- Мицкевича, 1-35,
- Демьянова, 1-13,
- Яблочная, 1-4,
- Ракетная, 1-18,
- пер. 2й Керченский, 1-15,
- Пространственная, 1-74,
- Серогодского, 1-73,
- Шептицкого, 4-93,
- Центральная, 2-38,
- Степная, 1-14,
- Победы, 1-87,
- Орловская, 1-13,
- Симферопольская, 1-24,
- И.Луценко, 38-56,
- Конноармейская, 2-57,
- Кузнецова, 69-108,
- Мелитопольская, 1-58,
- пер.1 и Орловский, 2-6.
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Люстдорфская дор., 146-152,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 84-195,
- пер. 1й Равенства, 86-92, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- Фонтанская дор, 106/к.37,40,
- переулок Янтарный, 6-8, Дачная, 4/2,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского (Тимирязева), 34.
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Центральный РЭС
Работы до 18.00:
- М.Арнаутская, 90-113,
- Ковальская, 59,
- Преображенская, 35-82,
- Еврейская, 50-58,
- Троицкая, 49-60,
- В.Арнаутская, 82-111,
- переулок Успенский, 3-23,
- переулок Нечипоренко, 4-14,
- Святослава Караванского (Жуковского), 39,
- Базарная, 92, 100,
- Новосельского, 106-110.
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Работы до 19.00:
- Цветочная, 1-13,
- Кордонная, 25,
- А.Косяченко, 38-44,
- переулок Цветочный, 10.