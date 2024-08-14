Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 14 серпня

У середу, 14 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси відключень.
Центральний РЕМ
Роботи до 16:00:
- Богуна, Малішевського (Гастелло),
- Гранатна,
- Дубова,
- Квіткова,
- Клименко,
- Кордонна
- Миколи Лисенка (Корнюшина),
- Кострова,
- Кропивницького,
- Олексія Косяченка,
- Платанова,
- Профспілкова,
- Сільська,
- Тетяни Тесс,
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів),
- Туристська,
- Фесенка,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий
- пров., 1-й, 2-й Кипарисний пров,
- пров. Килимовий, 5,7,9,
- пров. Конструкторський,
- пров. Кострова,
- пров. Хвойний,
- проїзд Бузковий.
До теми: 14 серпня одеські Черемушки залишаться без світла: названо причину
Південний РЕМ
Роботи до 16:00:
- 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги,
- 4 ст. Люст. дороги автостоянка «Світлофор», 17/корп.7,
- 4-а ст. Люстдорфської дор. ГСК “Дюк,
- Авдєєва-Чорноморського,
- Академіка Корольова, 20,24,
- Ак. Філатова,
- Березова,
- Бригадна,
- Миколи Куліш (Ванцетті),
- Варненська,
- Вертелецького, 47В, 68-В,
- Генерала Петрова,
- Героїв Крут,
- Бориса Нечерди (Глазунова),
- Д. Донського,
- Жаботинського,
- Жасмінна,
- Ждахи (Васнецова),
- Івана та Юрія Лип, Івана Франка,
- Інглезі,
- Іцхака Рабіна,
- Китобійна,
- Михайла Комарова (Космонавта Комарова),
- Космонавтів,
- Краснова,
- Левкоєва,
- Люстдорфська дорога,
- М. Бабаджаняна,
- М. Малиновського,
- Маршрутна,
- Йозефа Прибіка (Мінська),
- Недєліна, Новаторів,
- Сергія Шелухина (Олександра Невського),
- Палубна, Леся Курбаса (Петрашевського),
- Планетна,
- Прорізна,
- Пшенична,
- Радісна,
- Рожева,
- Ромашкова,
- Рясна (Обільна),
- Сакко,
- Світанку,
- вул. Святослава Ріхтера,
- Дитяча (Сибірська),
- Симоненка,
- Сільська,
- Столярського (Сурикова),
- Толбухіна,
- Шклярука,
- Юхима Геллера,
- Фонтанська дорога, 14/1,
- пл. Б. Дерев’янка, 3,
- пров. 1-й Аеродромний,
- пров., 1-й Василя Кандинського, 17/а,
- пров. 1-й Глазунова,
- Лірний провулок (пров. 1-й Сурикова),
- пров. 1-й Тупиковий,
- пров. 2-й Аеродромний,
- пров. 3-й Кандинського,
- пров. Вишневського,
- пров. Загородній,
- пров. Костеловської,
- пров. Кошового,
- пров. Машинобудівний,
- пров. Південний,
- пров. Прорізний,
- пров. Технічний,
- пров. Ульянівський,
- просп. Адміральський,
- просп. Академіка Глушка, 34, 34а, 36, 38, 40,
- просп. Небесної Сотні, 3а, 3а/1, 3а/2, 3а/3, 3а/4, 3а/5, 3а/6, 3а/7, 3а/8, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91,
- тупик 1-й Аеродромний, 3.