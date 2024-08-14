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Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 14 серпня

Планові відключення в Одесі: за якими адресами не буде світла 14 серпня

У середу, 14 серпня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” запланував ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси відключень.

Центральний РЕМ

Роботи до 16:00:

  • Богуна, Малішевського (Гастелло),
  • Гранатна,
  • Дубова,
  • Квіткова,
  • Клименко,
  • Кордонна
  • Миколи Лисенка (Корнюшина),
  • Кострова,
  • Кропивницького,
  • Олексія Косяченка,
  • Платанова,
  • Профспілкова,
  • Сільська,
  • Тетяни Тесс,
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів),
  • Туристська,
  • Фесенка,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий
  • пров., 1-й, 2-й Кипарисний пров,
  • пров. Килимовий, 5,7,9,
  • пров. Конструкторський,
  • пров. Кострова,
  • пров. Хвойний,
  • проїзд Бузковий.

До теми: 14 серпня одеські Черемушки залишаться без світла: названо причину

Південний РЕМ

Роботи до 16:00:

  • 1-а лінія 4-ої ст. Люстдорфської дороги,
  • 4 ст. Люст. дороги автостоянка «Світлофор», 17/корп.7,
  • 4-а ст. Люстдорфської дор. ГСК “Дюк,
  • Авдєєва-Чорноморського,
  • Академіка Корольова, 20,24,
  • Ак. Філатова,
  • Березова,
  • Бригадна,
  • Миколи Куліш (Ванцетті),
  • Варненська,
  • Вертелецького, 47В,  68-В,
  • Генерала Петрова,
  • Героїв Крут,
  • Бориса Нечерди (Глазунова),
  • Д. Донського,
  • Жаботинського,
  • Жасмінна,
  • Ждахи (Васнецова),
  • Івана та Юрія Лип, Івана Франка,
  • Інглезі,
  • Іцхака Рабіна,
  • Китобійна,
  • Михайла Комарова (Космонавта Комарова),
  • Космонавтів,
  • Краснова,
  • Левкоєва,
  • Люстдорфська дорога,
  • М. Бабаджаняна,
  • М. Малиновського,
  • Маршрутна,
  • Йозефа Прибіка (Мінська),
  • Недєліна, Новаторів,
  • Сергія Шелухина (Олександра Невського),
  • Палубна,  Леся Курбаса (Петрашевського),
  • Планетна,
  • Прорізна,
  • Пшенична,
  • Радісна,
  • Рожева,
  • Ромашкова,
  • Рясна (Обільна),
  • Сакко,
  • Світанку,
  • вул. Святослава Ріхтера,
  • Дитяча (Сибірська),
  • Симоненка,
  • Сільська,
  • Столярського (Сурикова),
  • Толбухіна,
  • Шклярука,
  • Юхима Геллера,
  • Фонтанська дорога, 14/1,
  • пл. Б. Дерев’янка, 3,
  • пров. 1-й Аеродромний,
  • пров., 1-й Василя Кандинського, 17/а,
  • пров. 1-й Глазунова,
  • Лірний провулок  (пров. 1-й Сурикова),
  • пров. 1-й Тупиковий,
  • пров. 2-й Аеродромний,
  • пров. 3-й Кандинського,
  • пров. Вишневського,
  • пров. Загородній,
  • пров. Костеловської,
  • пров. Кошового,
  • пров. Машинобудівний,
  • пров. Південний,
  • пров. Прорізний,
  • пров. Технічний,
  • пров. Ульянівський,
  • просп. Адміральський,
  • просп. Академіка Глушка, 34, 34а, 36, 38, 40,
  • просп. Небесної Сотні, 3а, 3а/1, 3а/2, 3а/3, 3а/4, 3а/5, 3а/6, 3а/7, 3а/8, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91,
  • тупик 1-й Аеродромний, 3.
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