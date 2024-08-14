Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 14 августа

В среду, 14 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений.
Центральный РЭС
Работы до 16:00:
- Богуна, Малишевского (Гастелло),
- Гранатная, Дубовая,
- Цветкова,
- Клименко,
- Кордонная Николая Лысенко (Корнюшина),
- Кострова,
- Кропивницкого,
- Алексея Косяченко,
- Платанова,
- Профсоюзная,
- Сельская,
- Татьяны Тесс,
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов),
- Туристская,
- Фесенко,
- переулок 1-й, 2-й Сиреневый
- переулок, 1-й, 2-й Кипарисный переулок,
- переулок Ковровый, 5,7,9,
- переулок Конструкторский,
- переулок Костровая,
- переулок Хвойный,
- проезд Сиреневый.
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Южный РЭС
Работы до 16:00:
- 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги,
- 4 ст. Люст. дороги автостоянка «Светофор», 17/корп.7,
- 4-я ст. Люстдорфский взр. ГСК «Дюк,
- Авдеева-Черноморского,
- Академика Королева, 20,24,
- Ак. Филатова,
- Березова,
- Бригадная,
- Николая Кулиш (Ванцетти),
- Варненская,
- Вертелецкого, 47В, 68-В,
- Генерала Петрова,
- Героев Крут,
- Бориса Нечерды (Глазунова),
- Д. Донского,
- Жаботинского,
- Жасминная,
- Ждахи (Васнецова),
- Ивана и Юрия Лип,
- Ивана Франко,
- Инглези,
- Ицхака Рабина,
- Китобойная,
- Михаила Комарова (Космонавта Комарова),
- Космонавтов,
- Краснова,
- Левкоева,
- Люстдорфская дорога,
- М. Бабаджаняна,
- М. Малиновского,
- Маршрутная,
- Йозефа Прибика (Минская),
- Неделина, Новаторов,
- Сергея Шелухина (Александра Невского),
- Палубная,
- Леся Курбаса (Петрашевского),
- Планетная,
- Прорезная,
- Пшеничная,
- Радостная,
- Розовая,
- Ромашковая,
- Рясная (Обильная),
- Сакко,
- Рассвета,
- ул. Святослава Рихтера,
- Детская (Сибирская),
- Симоненко,
- Сельская,
- Столярского (Сурикова),
- Толбухина,
- Шклярука,
- Ефима Геллера,
- Фонтанская дорога, 14/1,
- пл. Б. Деревянко, 3,
- переулок 1-й Аэродромный,
- переулок, 1-й Василия Кандинского, 17/а,
- переулок 1-й Глазунова,
- Лирный переулок (переулок 1-й Сурикова),
- переулок 1-й Тупиковый,
- переулок 2-й Аэродромный,
- переулок 3-й Кандинского,
- переулок Вишневского,
- переулок Загородный,
- переулок Костеловской,
- переулок Кошевого,
- переулок Машиностроительный,
- пер. Южный, переулок Прорезной,
- переулок Технический,
- переулок Ульяновский,
- просп. Адмиральский,
- просп. Академика Глушко, 34, 34а, 36, 38, 40,
- просп. Небесной Сотни, 3а, 3а/1, 3а/2, 3а/3, 3а/4, 3а/5, 3а/6, 3а/7, 3а/8, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91,
- тупик 1-й Аэродромный, 3.