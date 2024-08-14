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Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 14 августа

Плановые отключения в Одессе: по каким адресам не будет света 14 августа

В среду, 14 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» запланировал ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса выключений.

Центральный РЭС

Работы до 16:00:

  • Богуна, Малишевского (Гастелло),
  • Гранатная, Дубовая,
  • Цветкова,
  • Клименко,
  • Кордонная Николая Лысенко (Корнюшина),
  • Кострова,
  • Кропивницкого,
  • Алексея Косяченко,
  • Платанова,
  • Профсоюзная,
  • Сельская,
  • Татьяны Тесс,
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов),
  • Туристская,
  • Фесенко,
  • переулок 1-й, 2-й Сиреневый
  • переулок, 1-й, 2-й Кипарисный переулок,
  • переулок Ковровый, 5,7,9,
  • переулок Конструкторский,
  • переулок Костровая,
  • переулок Хвойный,
  • проезд Сиреневый.

По теме: 14 августа одесские Черемушки останутся без света: названа причина

Южный РЭС

Работы до 16:00:

  • 1-я линия 4-й ст. Люстдорфской дороги,
  • 4 ст. Люст. дороги автостоянка «Светофор», 17/корп.7,
  • 4-я ст. Люстдорфский взр. ГСК «Дюк,
  • Авдеева-Черноморского,
  • Академика Королева, 20,24,
  • Ак. Филатова,
  • Березова,
  • Бригадная,
  • Николая Кулиш (Ванцетти),
  • Варненская,
  • Вертелецкого, 47В, 68-В,
  • Генерала Петрова,
  • Героев Крут,
  • Бориса Нечерды (Глазунова),
  • Д. Донского,
  • Жаботинского,
  • Жасминная,
  • Ждахи (Васнецова),
  • Ивана и Юрия Лип,
  • Ивана Франко,
  • Инглези,
  • Ицхака Рабина,
  • Китобойная,
  • Михаила Комарова (Космонавта Комарова),
  • Космонавтов,
  • Краснова,
  • Левкоева,
  • Люстдорфская дорога,
  • М. Бабаджаняна,
  • М. Малиновского,
  • Маршрутная,
  • Йозефа Прибика (Минская),
  • Неделина, Новаторов,
  • Сергея Шелухина (Александра Невского),
  • Палубная,
  • Леся Курбаса (Петрашевского),
  • Планетная,
  • Прорезная,
  • Пшеничная,
  • Радостная,
  • Розовая,
  • Ромашковая,
  • Рясная (Обильная),
  • Сакко,
  • Рассвета,
  • ул. Святослава Рихтера,
  • Детская (Сибирская),
  • Симоненко,
  • Сельская,
  • Столярского (Сурикова),
  • Толбухина,
  • Шклярука,
  • Ефима Геллера,
  • Фонтанская дорога, 14/1,
  • пл. Б. Деревянко, 3,
  • переулок 1-й Аэродромный,
  • переулок, 1-й Василия Кандинского, 17/а,
  • переулок 1-й Глазунова,
  • Лирный переулок (переулок 1-й Сурикова),
  • переулок 1-й Тупиковый,
  • переулок 2-й Аэродромный,
  • переулок 3-й Кандинского,
  • переулок Вишневского,
  • переулок Загородный,
  • переулок Костеловской,
  • переулок Кошевого,
  • переулок Машиностроительный,
  • пер. Южный, переулок Прорезной,
  • переулок Технический,
  • переулок Ульяновский,
  • просп. Адмиральский,
  • просп. Академика Глушко, 34, 34а, 36, 38, 40,
  • просп. Небесной Сотни, 3а, 3а/1, 3а/2, 3а/3, 3а/4, 3а/5, 3а/6, 3а/7, 3а/8, 79а, 79б, 83, 85, 87а, 87б, 89, 89а, 91,
  • тупик 1-й Аэродромный, 3.
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