Масштабні планові відключення світла в Одесі 10 червня: за якими адресами не буде електрики

Масштабні планові відключення світла в Одесі 10 червня: за якими адресами не буде електрики

Сьогодні, 10 червня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться до вечора без світла.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Педагогічна, 18,
  • Фонтанська дорога, 47Б,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
  • Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 20 – 33,
  • Клименко, 25,33,
  • Кордонна, 25-31, 44-60, 64-74,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Косяченко Олексія, 2-54,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30 – 49,
  • Платанова, 11-126,
  • Радісна, 114,116,
  • Святослава Ріхтера, 33-109,
  • Сільська, 29 – 44,
  • Тетяни Тесс, 3, 8, 11-19, 34, 43,
  • Туристська, 7-9, 14, 15,
    пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 34, 37,
  • проїзд Бузковий, 1-6.

Північний РЕМ

Роботи до 18:00:

  • Авангардна, 1 – 31,
  • Бадаєва, 9, 63, 71-86, 90,
  • Висока, 1-20,
  • Генерала Гудовича, 1-39,
  • Дорожня, 1 – 22,
  • Листяна, 1 – 13,
  • Літня, 1-41,
  • Металістів, 1 – 15,
  • Мирна, 1-29,
  • Нежданової, 1-115,
  • Шполянська  (Нікітіна), 74, 91-119,
  • Обривиста, 1 – 22,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського, 1- 76,
  • П. Коровицького, 1 -151,
  • Світла, 1 – 14,
  • Сергія Ядова, 58,
  • Українська,  1-20,
  • Хавкіна, 2-74,
  • пров. Бадаєва, 1-21,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський, 1-28,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • Іони Отаманського провулок (пров. Пролетарський), 1-15,
  • пров. Сумський, 2 – 28,
  • пров. Шахтинський, 1-19,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • 1-а Пересипська, 1,
  • пров. 1-й Пересипський, 1-19,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • 17-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор. 35-50,
  • Костанді, 203/корп.1-5,
  • Левітана, 141,
  •  Люстдорфська дор.,  55/6.

 

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