Масштабні планові відключення світла в Одесі 10 червня: за якими адресами не буде електрики

Сьогодні, 10 червня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» проводить планові ремонтні роботи. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться до вечора без світла.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Педагогічна, 18,
- Фонтанська дорога, 47Б,
- Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 20 – 33,
- Клименко, 25,33,
- Кордонна, 25-31, 44-60, 64-74,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Косяченко Олексія, 2-54,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30 – 49,
- Платанова, 11-126,
- Радісна, 114,116,
- Святослава Ріхтера, 33-109,
- Сільська, 29 – 44,
- Тетяни Тесс, 3, 8, 11-19, 34, 43,
- Туристська, 7-9, 14, 15,
пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30, 34, 37,
- проїзд Бузковий, 1-6.
Північний РЕМ
Роботи до 18:00:
- Авангардна, 1 – 31,
- Бадаєва, 9, 63, 71-86, 90,
- Висока, 1-20,
- Генерала Гудовича, 1-39,
- Дорожня, 1 – 22,
- Листяна, 1 – 13,
- Літня, 1-41,
- Металістів, 1 – 15,
- Мирна, 1-29,
- Нежданової, 1-115,
- Шполянська (Нікітіна), 74, 91-119,
- Обривиста, 1 – 22,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського, 1- 76,
- П. Коровицького, 1 -151,
- Світла, 1 – 14,
- Сергія Ядова, 58,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 2-74,
- пров. Бадаєва, 1-21,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський, 1-28,
- пров. Нежданової, 1-8,
- Іони Отаманського провулок (пров. Пролетарський), 1-15,
- пров. Сумський, 2 – 28,
- пров. Шахтинський, 1-19,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- 1-а Пересипська, 1,
- пров. 1-й Пересипський, 1-19,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- 17-а лінія 6-ої ст. Люстдорфської дор. 35-50,
- Костанді, 203/корп.1-5,
- Левітана, 141,
- Люстдорфська дор., 55/6.