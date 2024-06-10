Масштабные плановые отключения света в Одессе 10 июня: по каким адресам не будет электричества

Сегодня, 10 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется до вечера без света.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Педагогическая, 18,
- Фонтанская дорога, 47Б,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99,
- Малишевского (Гастелло), 9-55,
- Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 20 – 33,
- Клименко, 25,3 31, 44-60, 64-74,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Косяченко Алексея, 2-54,
- Йозефа Прибика (Минская), 30 – 49,
- Платанова, 11-126,
- Радостная, 114,116,
- Свято 33-109,
- Сельская, 29 – 44,
- Татьяны Тесс, 3, 8, 11-19, 34, 43,
- Туристская, 7-9, 14, 15,
пров. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2
- пер. Ковровый, 5-9,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 34, 37,
- проезд Сиреневый, 1-6.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- Авангардная, 1 – 31,
- Бадаева, 9, 63, 71-86, 90,
- Высокая, 1-20,
- Генерала Гудовича, 1-39,
- Дорожная, 1 – 22,
- Листяна, 1 – 13,
- Летняя, 1-41,
- Металлистов , 1 – 15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 1-115,
- Шполянская (Никитина), 74, 91-119,
- Обрывистая, 1 – 22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1- 76,
- П. Коровицкого, 1 -151,
- Светлая, 1 — 14,
- Сергея Ядова, 58,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- пер. Бадаева, 1-21,
- пер. Ковыловой, 1-17,
- пер. Крыжановский, 1-28,
- пер. Неждановой, 1-8,
- Ионы Атаманского переулок (пер. Пролетарский), 1-15,
- пер. Сумской, 2 – 28,
- пер. Шахтинский, 1-19,
- пер. Шебелинский, 1-16,
- 1-я Пересыпская, 1,
- пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
- спуск 2-й Пересыпский, 1-23.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- 17-я линия 6-й ст. Люстдорфский взр. 35-50,
- Костанди, 203/корп.1-5,
- Левитана, 141,
- Люстдорфская взр., 55/6.