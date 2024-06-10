Масштабные плановые отключения света в Одессе 10 июня: по каким адресам не будет электричества

Масштабные плановые отключения света в Одессе 10 июня: по каким адресам не будет электричества

Сегодня, 10 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» проводит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется до вечера без света.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Педагогическая, 18,
  • Фонтанская дорога, 47Б,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99,
  • Малишевского (Гастелло), 9-55,
  • Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 20 – 33,
  • Клименко, 25,3 31, 44-60, 64-74,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • Косяченко Алексея, 2-54,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30 – 49,
  • Платанова, 11-126,
  • Радостная, 114,116,
  • Свято 33-109,
  • Сельская, 29 – 44,
  • Татьяны Тесс, 3, 8, 11-19, 34, 43,
  • Туристская, 7-9, 14, 15,
    пров. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 30, 34, 37,
  • проезд Сиреневый, 1-6.

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • Авангардная, 1 – 31,
  • Бадаева, 9, 63, 71-86, 90,
  • Высокая, 1-20,
  • Генерала Гудовича, 1-39,
  • Дорожная, 1 – 22,
  • Листяна, 1 – 13,
  • Летняя, 1-41,
  • Металлистов , 1 – 15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 1-115,
  • Шполянская (Никитина), 74, 91-119,
  • Обрывистая, 1 – 22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1- 76,
  • П. Коровицкого, 1 -151,
  • Светлая, 1 — 14,
  • Сергея Ядова, 58,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • пер. Бадаева, 1-21,
  • пер. Ковыловой, 1-17,
  • пер. Крыжановский, 1-28,
  • пер. Неждановой, 1-8,
  • Ионы Атаманского переулок (пер. Пролетарский), 1-15,
  • пер. Сумской, 2 – 28,
  • пер. Шахтинский, 1-19,
  • пер. Шебелинский, 1-16,
  • 1-я Пересыпская, 1,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1-19,
  • спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • 17-я линия 6-й ст. Люстдорфский взр. 35-50,
  • Костанди, 203/корп.1-5,
  • Левитана, 141,
  • Люстдорфская взр., 55/6.
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