Планові відключення в Одесі: список адрес, де не буде світла 29 травня

У середу, 29 травня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Баштанна, 4-10,
- Бригадна, 54-101,
- Дмитра Донського, 5/корп.12,
- Івана Франка, 45, 47, 55,
- Недєліна, 58-111,
- пров. 4-й Проектований, 5-7,
- пров. 5-й Проектований, 4, 6, 8,
- пров. Костеловської, 6/в/1,6в.
Роботи до 19:00:
- Абрикосова, 4-16, 45-53, 57-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28- 40,
- Рівності, 88, 91, 98-104, 195,
- Айвазовського (Тимірязєва), 34,
- Фонтанська дорога, 106/корп.37,40,
- пров. 1-й Рівності, 90,
- пров. Абрикосовий, 1 – 29,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Янтарний 6-8.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Академічна, 5А,
- Зоопаркова, 3-21,
- Маршала Малиновського 79-131,
- Бабаджаняна, 42-54,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-28,
- Святослава Ріхтера, 122, 126, 128, 130,
- Спартаківська, 18-51,
- Гранатна, 1-16,
- пров. Гранатний, 2-8,
- пров. Кордонний, 1-15, 25, 29, 35,
- пров. Малиновський, 7,
- Преображенська, 66,
- пров. Онілової, 3-14,
- просп. Українських Героїв (Олександрівський просп.), 27,
- Троїцька, 45,47,
- Успенська, 62,64, 60, 89, 97, 99, 103, 105,
- сквер Старобазарний, 3, 7.
Північний РЕМ
Роботи до 18:30:
- Вітчизняна, 1,
- Іспанська, 1-3, 8,
- Михайла Грушевського, 7,
- Паркова, 62-73,
- Поштова, 17, 21, 27-37, 60, 64-68, 76,
- Самодіяльності, 1.