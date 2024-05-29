Планові відключення в Одесі: список адрес, де не буде світла 29 травня

Коли та як відключатимуть світло в Одесі у понеділок 27 травня Завтра, у понеділок, 27 травня 2024 року, на Одещині, як і по всій Україні, продовжаться стабілізаційні відключення електропостачання, введені через дефіцит електроенергії внаслідок атак російських агресорів на енергооб’єкти у березні цього року. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Електрика по-новому: чи загрожує нам блекаут цього року «Укренерго» знову запровадило в Україні — і, відповідно, в Одесі — відключення світла. Спочатку екстрені, а потім і віялові, стабілізаційні. Для всіх нас це не стало несподіванкою — навесні внаслідок російських ракетних атак було пошкоджено або повністю зруйновано частину енергетичної інфраструктури країни. А ще (в тому числі через російських терористів) нам обіцяють чергове підвищення цін на світло. Чи накриє Одесу черговий блекаут і як зміниться тариф на електрику, дізнавалася «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ