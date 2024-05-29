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Планові відключення в Одесі: список адрес, де не буде світла 29 травня

Планові відключення в Одесі: список адрес, де не буде світла 29 травня

У середу, 29 травня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Баштанна, 4-10,
  • Бригадна, 54-101,
  • Дмитра Донського, 5/корп.12,
  • Івана Франка, 45, 47, 55,
  • Недєліна, 58-111,
  • пров. 4-й Проектований, 5-7,
  • пров. 5-й  Проектований, 4, 6, 8,
  • пров. Костеловської, 6/в/1,6в.

Роботи до 19:00:

  • Абрикосова, 4-16, 45-53, 57-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28- 40,
  • Рівності, 88, 91, 98-104, 195,
  • Айвазовського (Тимірязєва), 34,
  • Фонтанська дорога, 106/корп.37,40,
  • пров. 1-й Рівності, 90,
  • пров. Абрикосовий, 1 – 29,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Янтарний 6-8.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Академічна, 5А,
  • Зоопаркова, 3-21,
  • Маршала Малиновського 79-131,
  • Бабаджаняна, 42-54,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-28,
  • Святослава Ріхтера, 122, 126, 128, 130,
  • Спартаківська, 18-51,
  • Гранатна, 1-16,
  • пров. Гранатний, 2-8,
  • пров. Кордонний, 1-15, 25, 29, 35,
  • пров. Малиновський, 7,
  • Преображенська, 66,
  • пров. Онілової, 3-14,
  • просп. Українських Героїв (Олександрівський просп.), 27,
  • Троїцька, 45,47,
  • Успенська, 62,64, 60, 89, 97, 99, 103, 105,
  • сквер Старобазарний, 3, 7.

Північний РЕМ

Роботи до 18:30:

  • Вітчизняна, 1,
  • Іспанська, 1-3, 8,
  • Михайла Грушевського, 7,
  • Паркова, 62-73,
  • Поштова, 17, 21, 27-37, 60, 64-68, 76,
  • Самодіяльності, 1.

 

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