Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения в Одессе: список адресов, где не будет света 29 мая

Плановые отключения в Одессе: список адресов, где не будет света 29 мая

В среду, 29 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Бахчевая, 4-10,
  • Бригадная, 54-101,
  • Дмитрия Донского, 5/корп.12,
  • Ивана Франко, 45, 47, 55,
  • Неделина, 58-111,
  • пер. 4-й Проектируемый, 5-7,
  • пер. 5-й Проектируемый, 4, 6, 8,
  • пер. Костеловской, 6/в/1,6в.

Работы до 19:00:

  • Абрикосова, 4-16, 45-53, 57-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 88, 91, 98-104, 195,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Фонтанская дорога, 106/корп.37,40,
  • пер. 1-й Равенства, 90,
  • пер. Абрикосовый, 1 – 29,
  • пер. Равенства, 92,
  • пер. Янтарный 6-8.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Академическая, 5А,
  • Зоопарковая, 3-21,
  • Маршала Малиновского 79-131,
  • Бабаджаняна, 42-54,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-28,
  • Святослава Рихтера, 122, 126, 128, 130, 1 , 1-16,
  • пер. Гранатная, 2-8,
  • пер. Граничный, 1-15, 25, 29, 35,
  • пер. Малиновский, 7,
  • Преображенская, 66,
  • пер. Ониловой, 3-14,
  • просп. Украинских Героев (Александровский просп.), 27,
  • Троицкая, 45,47, Успенская, 62,64, 60, 89, 97, 99, 103, 105,
  • сквер Старобазарный, 3, 7.

Северный РЭС

Работы до 18:30:

  • Отечественная, 1,
  • Испанская, 1-3, 8,
  • Михаила Грушевского, 7,
  • Парковая, 62-73,
  • Почтовая, 17, 21, 27-37, 60, 64-68, 76,
  • Самодеятельности, 1.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua