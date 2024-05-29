Плановые отключения в Одессе: список адресов, где не будет света 29 мая

В среду, 29 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Бахчевая, 4-10,
- Бригадная, 54-101,
- Дмитрия Донского, 5/корп.12,
- Ивана Франко, 45, 47, 55,
- Неделина, 58-111,
- пер. 4-й Проектируемый, 5-7,
- пер. 5-й Проектируемый, 4, 6, 8,
- пер. Костеловской, 6/в/1,6в.
Работы до 19:00:
- Абрикосова, 4-16, 45-53, 57-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 88, 91, 98-104, 195,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Фонтанская дорога, 106/корп.37,40,
- пер. 1-й Равенства, 90,
- пер. Абрикосовый, 1 – 29,
- пер. Равенства, 92,
- пер. Янтарный 6-8.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Академическая, 5А,
- Зоопарковая, 3-21,
- Маршала Малиновского 79-131,
- Бабаджаняна, 42-54,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-28,
- Святослава Рихтера, 122, 126, 128, 130, 1 , 1-16,
- пер. Гранатная, 2-8,
- пер. Граничный, 1-15, 25, 29, 35,
- пер. Малиновский, 7,
- Преображенская, 66,
- пер. Ониловой, 3-14,
- просп. Украинских Героев (Александровский просп.), 27,
- Троицкая, 45,47, Успенская, 62,64, 60, 89, 97, 99, 103, 105,
- сквер Старобазарный, 3, 7.
Северный РЭС
Работы до 18:30:
- Отечественная, 1,
- Испанская, 1-3, 8,
- Михаила Грушевского, 7,
- Парковая, 62-73,
- Почтовая, 17, 21, 27-37, 60, 64-68, 76,
- Самодеятельности, 1.