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Планові відключення в Одесі: де не буде світла 23 серпня

Планові відключення в Одесі: де не буде світла 23 серпня

У п’ятницю, 23 серпня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до вечора.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • 9-а Пересипська, 7-А,
  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 5-й Балтський, 7-25,
  • пров. 6-й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 8-й Балтський, 1-11,
  • 2-а Пересипська, 3-34,
  • 3-я Пересипська, 19-27,
  • 7-а Пересипська, 8-50а,
  • пров. 1-й Чорноморський, 5-44а,
  • пров. 2-й Балтський, 1-32,
  • пров. 3-й Балтський, 1-39,
  • пров. 4-й Балтський, 2-14,
  • пров. 7-й Балтський, 1-14,
  • 4-а Пересипська,1-28,
  • 5-а Пересипська, 2-35,
  • 9-а  Пересипська, 3-14а,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1-54, 38а,
  • Жевахова, 3-61а,
  • Локомотивна, 1-27,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
  • пров. 7-й Чорноморський, 3-18,
  • 10-а лінія на ЖМ, 4-18,
  • 11-а лінія на ЖМ, 7-16,
  • 12-а лінія на ЖМ, 14-18,
  • 9-а лінія на ЖМ, 11-18а,
  • Керченська, 101-131,
  • пров. 2-й Керченський, 1-15
    пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1-10,
    пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
  • пров. 1-й Чорноморський, 3-21б,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
  • пров. 1-й Балтський, 1-11,
  • Капітана Кузнєцова, 92-102.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00: 

  • просп. Свободи, 52,
  • Левітана, 123б

Роботи до 19:00

  • Варненська, 12/корп.2, 3, 4,14/корп.2, 3,
  • Космонавтів, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4,
  • Левітана113а, 113б, 114, 116.
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