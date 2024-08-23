Планові відключення в Одесі: де не буде світла 23 серпня

У п’ятницю, 23 серпня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла до вечора.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 9-а Пересипська, 7-А,
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 5-й Балтський, 7-25,
- пров. 6-й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Ринкова, 7,
- пров. 8-й Балтський, 1-11,
- 2-а Пересипська, 3-34,
- 3-я Пересипська, 19-27,
- 7-а Пересипська, 8-50а,
- пров. 1-й Чорноморський, 5-44а,
- пров. 2-й Балтський, 1-32,
- пров. 3-й Балтський, 1-39,
- пров. 4-й Балтський, 2-14,
- пров. 7-й Балтський, 1-14,
- 4-а Пересипська,1-28,
- 5-а Пересипська, 2-35,
- 9-а Пересипська, 3-14а,
- пров. 8-й Чорноморський, 1-54, 38а,
- Жевахова, 3-61а,
- Локомотивна, 1-27,
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
- пров. 7-й Чорноморський, 3-18,
- 10-а лінія на ЖМ, 4-18,
- 11-а лінія на ЖМ, 7-16,
- 12-а лінія на ЖМ, 14-18,
- 9-а лінія на ЖМ, 11-18а,
- Керченська, 101-131,
- пров. 2-й Керченський, 1-15
пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5-й Чорноморський, 1-10,
пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
- пров. 1-й Чорноморський, 3-21б,
- пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
- пров. 1-й Балтський, 1-11,
- Капітана Кузнєцова, 92-102.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- просп. Свободи, 52,
- Левітана, 123б
Роботи до 19:00
- Варненська, 12/корп.2, 3, 4,14/корп.2, 3,
- Космонавтів, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4,
- Левітана113а, 113б, 114, 116.