Плановые отключения в Одессе: где не будет света 23 августа

В пятницу, 23 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до вечера.
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 9-я Пересыпская, 7-А,
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 5-й Балтский, 7-25,
- пер. 6-й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Рыночная, 7,
- пер. 8-й Балтский, 1-11,
- 2-я Пересыпская, 3-34,
- 3-я Пересыпская, 19-27,
- 7-я Пересыпская, 8-50а,
- пер. 1-й Черноморский, 5-44а,
- пер. 2-й Балтский, 1-32,
- пер. 3-й Балтский, 1-39,
- пер. 4-й Балтский, 2-14,
- пер. 7-й Балтский, 1-14,
- 4-я Пересыпская, 1-28,
- 5-я Пересыпская, 2-35,
- 9-я Пересыпская, 3-14а,
- пер. 8-й Черноморский, 1-54, 38а,
- Жевахова, 3-61а,
- Локомотивная, 1-27,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1-44,
- пер. 7-й Черноморский, 3-18,
- 10-я линия на ЖМ, 4-18,
- 11-я линия на ЖМ, 7-16,
- 12-я линия на ЖМ, 14-18,
- 9-я линия на ЖМ, 11 -18а,
- Керченская, 101-131,
- пер. 2-й Керченский, 1-15
пров. 3-й Черноморский, 1-34,
- пер. 4-й Черноморский, 1-43,
- пер. 5-й Черноморский, 1-10,
пров. 9-й Черноморский, 6-18,
- пер. 1-й Черноморский, 3-21б,
- пер. 2-й Черноморский, 1-34,
- пер. 6-й Черноморский, 1-10,
- пер. 1-й Балтский, 1-11,
- Капитана Кузнецова, 92-102.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- просп. Свободы, 52,
- Левитана, 123б
Работы до 19:00:
- Варненская, 12/корп.2, 3, 4,14/корп.2, 3,
- Космонавтов, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4,
- Левитана113а, 113б, 114, 116.