Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения в Одессе: где не будет света 23 августа

Плановые отключения в Одессе: где не будет света 23 августа

В пятницу, 23 августа 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света до вечера.

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 9-я Пересыпская, 7-А,
  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 5-й Балтский, 7-25,
  • пер. 6-й Балтский, 1-47,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 8-й Балтский, 1-11,
  • 2-я Пересыпская, 3-34,
  • 3-я Пересыпская, 19-27,
  • 7-я Пересыпская, 8-50а,
  • пер. 1-й Черноморский, 5-44а,
  • пер. 2-й Балтский, 1-32,
  • пер. 3-й Балтский, 1-39,
  • пер. 4-й Балтский, 2-14,
  • пер. 7-й Балтский, 1-14,
  • 4-я Пересыпская, 1-28,
  • 5-я Пересыпская, 2-35,
  • 9-я Пересыпская, 3-14а,
  • пер. 8-й Черноморский, 1-54, 38а,
  • Жевахова, 3-61а,
  • Локомотивная, 1-27,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1-44,
  • пер. 7-й Черноморский, 3-18,
  • 10-я линия на ЖМ, 4-18,
  • 11-я линия на ЖМ, 7-16,
  • 12-я линия на ЖМ, 14-18,
  • 9-я линия на ЖМ, 11 -18а,
  • Керченская, 101-131,
  • пер. 2-й Керченский, 1-15
    пров. 3-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 4-й Черноморский, 1-43,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-10,
    пров. 9-й Черноморский, 6-18,
  • пер. 1-й Черноморский, 3-21б,
  • пер. 2-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 6-й Черноморский, 1-10,
  • пер. 1-й Балтский, 1-11,
  • Капитана Кузнецова, 92-102.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • просп. Свободы, 52,
  • Левитана, 123б

Работы до 19:00:

  • Варненская, 12/корп.2, 3, 4,14/корп.2, 3,
  • Космонавтов, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4,
  • Левитана113а, 113б, 114, 116.
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