Отключения света
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Телеграм-канал мерії «Одеса Офіційно» повідомляє адреси і тривалість відключень:

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Б-р. Французький 48/50а,
  • Аркаса,
  • Іоганна Гена,
  • Базарна, 92, 100,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Бородінська,
  • В. Арнаутська, 80-111,
  • Героїв Зміїного,
  • Горизонтальна,
  • Єврейська,
  • Йозефа Прибіка,
  • Квіткова,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Ковальська,
  • Кордонна,
  • Косяченка Олексія,
  • Малішевського,
  • К. Муратової, 17, 19,
  • Магістральна, 56, 58, 58а,
  • М.Арнаутська, 90-113,
  • М. Лисенка,
  • Нескучна,
  • Ніжинська, 64-72,
  • Новосельського, 87-110,
  • Патріотична,
  • Петра Лещенка,
  • Північна, 11-44,
  • Платанова,
  • Буковинська, 1-7,
  • Преображенська, 27-78,
  • Радісна, 114, 116,
  • С. Караванського, 27-39, 30-36,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська,
  • Спірідонивська, 17-21,
  • Т.Тесс,
  • Тираспольська, 4,6,1,3,
  • Троїцька,45-60,
  • Туристська, 7-15,
  • Успенська, 52-105,
  • Учнівська,
  • пл. Віри Холодної, 1,3,
  • пл. Соборна, 1,
  • пров. 1-й Бузковий,
  • пров. 1-й Ползунова,
  • пров. Квітковий,10,
  • пров. Килимовий 5-9,
  • Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а,
  • пров. Нечипоренка, 4-14,
  • пров. Успенський, 14, 23,
  • пров. Чернівецький, 21-40,
  • просп. Українських Героїв, 3-27,
  • просп. Шевченка, 33,
  • сквер Старобазарний, 3-7.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00-20:00:

  • Бувалкіна Владислава,
  • Семена Палія, 118,
  • Жевахова гора, 103 -111,
  • Людмили Гінзбург,
  • пров. Оранжерейний,
  • Котляревського.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова,
  • Бернардацці, 8/корп.1, 8,
  •  Миколи Куліша,
  • Вертелецького, 47в,
  • Д.Бурлюка,
  • Дачна,
  •  Дмитріївська, 57,
  • Дубовий Гай,
  •  Квіткова,
  • Китобійна,
  • Костанді,
  • Кришталева,
  • Купріна,
  • Львівська, 1-27,
  • Люстдорфська дорога, 91-155,
  • Раллі, 3-16,
  • Лігінська,
  • Рясна,
  • Бориса Едуардса,
  • Планетна,
  • Г.Липського (Толбухіна), 1-34,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й Василя Кандинського,
  • пров. 1-й Кришталевий,
  • пров. 1-й Український, 1-11,
  • пров. 2-й Костанді,
  • пров. 2-й Рясний,
  • пров. 3-й Костанді,
  • пров. Павла Чубинського (пров. 4-й Олександра Невського),
  • пров. 4-й, 5-й Ульянівський,
  • пров. Абрикосовий,
  • пров. Ванний,
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина),
  • пров. Дачний, 8а,
  • пров. Іподромний,10,
  • пров. Кришталевий, 5-10,
  • пров. Літній,
  • пров. Приморський, 1-15,
  • пров. Ульянівський, 4,15а,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

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