Телеграм-канал мерії «Одеса Офіційно» повідомляє адреси і тривалість відключень:
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Б-р. Французький 48/50а,
- Аркаса,
- Іоганна Гена,
- Базарна, 92, 100,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Бородінська,
- В. Арнаутська, 80-111,
- Героїв Зміїного,
- Горизонтальна,
- Єврейська,
- Йозефа Прибіка,
- Квіткова,
- Клименка, 25, 33в,
- Ковальська,
- Кордонна,
- Косяченка Олексія,
- Малішевського,
- К. Муратової, 17, 19,
- Магістральна, 56, 58, 58а,
- М.Арнаутська, 90-113,
- М. Лисенка,
- Нескучна,
- Ніжинська, 64-72,
- Новосельського, 87-110,
- Патріотична,
- Петра Лещенка,
- Північна, 11-44,
- Платанова,
- Буковинська, 1-7,
- Преображенська, 27-78,
- Радісна, 114, 116,
- С. Караванського, 27-39, 30-36,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська,
- Спірідонивська, 17-21,
- Т.Тесс,
- Тираспольська, 4,6,1,3,
- Троїцька,45-60,
- Туристська, 7-15,
- Успенська, 52-105,
- Учнівська,
- пл. Віри Холодної, 1,3,
- пл. Соборна, 1,
- пров. 1-й Бузковий,
- пров. 1-й Ползунова,
- пров. Квітковий,10,
- пров. Килимовий 5-9,
- Ольги Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а,
- пров. Нечипоренка, 4-14,
- пров. Успенський, 14, 23,
- пров. Чернівецький, 21-40,
- просп. Українських Героїв, 3-27,
- просп. Шевченка, 33,
- сквер Старобазарний, 3-7.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00-20:00:
- Бувалкіна Владислава,
- Семена Палія, 118,
- Жевахова гора, 103 -111,
- Людмили Гінзбург,
- пров. Оранжерейний,
- Котляревського.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова,
- Бернардацці, 8/корп.1, 8,
- Миколи Куліша,
- Вертелецького, 47в,
- Д.Бурлюка,
- Дачна,
- Дмитріївська, 57,
- Дубовий Гай,
- Квіткова,
- Китобійна,
- Костанді,
- Кришталева,
- Купріна,
- Львівська, 1-27,
- Люстдорфська дорога, 91-155,
- Раллі, 3-16,
- Лігінська,
- Рясна,
- Бориса Едуардса,
- Планетна,
- Г.Липського (Толбухіна), 1-34,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й Василя Кандинського,
- пров. 1-й Кришталевий,
- пров. 1-й Український, 1-11,
- пров. 2-й Костанді,
- пров. 2-й Рясний,
- пров. 3-й Костанді,
- пров. Павла Чубинського (пров. 4-й Олександра Невського),
- пров. 4-й, 5-й Ульянівський,
- пров. Абрикосовий,
- пров. Ванний,
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина),
- пров. Дачний, 8а,
- пров. Іподромний,10,
- пров. Кришталевий, 5-10,
- пров. Літній,
- пров. Приморський, 1-15,
- пров. Ульянівський, 4,15а,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.