Телеграм-канал мэрии «Одеса Офiцiйно» сообщает адреса и продолжительность отключений:
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Б-р. Французский 48/50а,
- Аркаса,
- Иоганна Гена,
- Базарная, 92, 100,
- Богуна, 6а,12/2,21,
- Бородинская,
- Б. Арнаутская, 80-111,
- Героев Змеиного,
- Горизонтальная,
- Еврейская,
- Йозефа Прибика,
- Квиткова,
- Клименко, 25, 33в,
- Ковальская,
- Кордонная,
- Косяченко Алексея,
- Малишевского,
- К. Муратовой, 17, 19,
- Магистральная, 56, 58, 58а,
- М.Арнаутская, 90-113,
- М. Лысенко,
- Нескучная,
- Нежинская, 64-72,
- Новосельского, 87-110,
- Патриотическая,
- Петра Лещенко,
- Северная, 11-44,
- Платановая,
- Буковинская, 1-7,
- Преображенская, 27-78,
- Радостная, 114, 116,
- С. Караванского, 27-39, 30-36,
- Святослава Рихтера,
- Сельская,
- Спиридоновская, 17-21,
- Т.Тесс,
- Тираспольская, 4,6,1,3,
- Троицкая,45-60,
- Туристская, 7-15,
- Успенская, 52-105,
- Ученическая,
- пл. Веры Холодной, 1,3,
- пл. Соборная, 1,
- переулок 1-й Сиреневый,
- переулок 1-й Ползунова,
- пер. Цветочный, 10,
- переулок Ковровый 5-9,
- Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,
- переулок. Нечипоренко, 4-14,
- переулок Успенский, 14, 23,
- переулок Черновицкий, 21-40,
- просп. Украинских Героев, 3-27,
- просп. Шевченко, 33,
- сквер Старобазарный, 3-7.
Северный РЭС
Работы до 19:00-20:00:
- Бувалкина Владислава,
- Семена Палия, 118,
- Жевахова гора, 103 -111,
- Людмилы Гинзбург,
- пер. Оранжерейный,
- Котляревского.
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая,
- Бернардацци, 8/корп.1, 8,
- Николая Кулиша,
- Вертелецкого, 47в,
- Д.Бурлюка,
- Дачная,
- Дмитриевская, 57,
- Дубовая Роща,
- Цветочная,
- Китобойная,
- Костанди,
- Хрустальная,
- Куприна,
- Львовская, 1-27,
- Люстдорфская дорога, 91-155,
- Ралли, 3-16,
- Лигинская,
- Рясная,
- Бориса Эдуардса,
- Планетная,
- Г. Липского (Толбухина), 1-34,
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й Василия Кандинского,
- пер. 1-й Хрустальный,
- пер. 1-й Украинский, 1-11,
- пер. 2-й Костанди,
- переулок 2-й Обильный,
- переулок 3-й Костанди,
- переулок Павла Чубинского (переулок 4-й Александра Невского),
- переулок 4-й, 5-й Ульяновский,
- переулок Абрикосовый,
- переулок Ванный,
- пер. Сони Делоне (пер. Гаршина),
- переулок Дачный, 8а,
- переулок Иподромный, 10,
- переулок Хрустальный, 5-10,
- переулок Летний,
- переулок Приморский, 1-15,
- переулок Ульяновский, 4,15а,
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.