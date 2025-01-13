Отключения света
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Телеграм-канал мэрии «Одеса Офiцiйно» сообщает адреса и продолжительность отключений:

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Б-р. Французский 48/50а,
  • Аркаса,
  • Иоганна Гена,
  • Базарная, 92, 100,
  • Богуна, 6а,12/2,21,
  • Бородинская,
  • Б. Арнаутская, 80-111,
  • Героев Змеиного,
  • Горизонтальная,
  • Еврейская,
  • Йозефа Прибика,
  • Квиткова,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ковальская,
  • Кордонная,
  • Косяченко Алексея,
  • Малишевского,
  • К. Муратовой, 17, 19,
  • Магистральная, 56, 58, 58а,
  • М.Арнаутская, 90-113,
  • М. Лысенко,
  • Нескучная,
  • Нежинская, 64-72,
  • Новосельского, 87-110,
  • Патриотическая,
  • Петра Лещенко,
  • Северная, 11-44,
  • Платановая,
  • Буковинская, 1-7,
  • Преображенская, 27-78,
  • Радостная, 114, 116,
  • С. Караванского, 27-39, 30-36,
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская,
  • Спиридоновская, 17-21,
  • Т.Тесс,
  • Тираспольская, 4,6,1,3,
  • Троицкая,45-60,
  • Туристская, 7-15,
  • Успенская, 52-105,
  • Ученическая,
  • пл. Веры Холодной, 1,3,
  • пл. Соборная, 1,
  • переулок 1-й Сиреневый,
  • переулок 1-й Ползунова,
  • пер. Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый 5-9,
  • Ольги Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а,
  • переулок. Нечипоренко, 4-14,
  • переулок Успенский, 14, 23,
  • переулок Черновицкий, 21-40,
  • просп. Украинских Героев, 3-27,
  • просп. Шевченко, 33,
  • сквер Старобазарный, 3-7.

Северный РЭС

Работы до 19:00-20:00:

  • Бувалкина Владислава,
  • Семена Палия, 118,
  • Жевахова гора, 103 -111,
  • Людмилы Гинзбург,
  • пер. Оранжерейный,
  • Котляревского.

Южный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая,
  • Бернардацци, 8/корп.1, 8,
  • Николая Кулиша,
  • Вертелецкого, 47в,
  • Д.Бурлюка,
  • Дачная,
  • Дмитриевская, 57,
  • Дубовая Роща,
  • Цветочная,
  • Китобойная,
  • Костанди,
  • Хрустальная,
  • Куприна,
  • Львовская, 1-27,
  • Люстдорфская дорога, 91-155,
  • Ралли, 3-16,
  • Лигинская,
  • Рясная,
  • Бориса Эдуардса,
  • Планетная,
  • Г. Липского (Толбухина), 1-34,
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 5-й Василия Кандинского,
  • пер. 1-й Хрустальный,
  • пер. 1-й Украинский, 1-11,
  • пер. 2-й Костанди,
  • переулок 2-й Обильный,
  • переулок 3-й Костанди,
  • переулок Павла Чубинского (переулок 4-й Александра Невского),
  • переулок 4-й, 5-й Ульяновский,
  • переулок Абрикосовый,
  • переулок Ванный,
  • пер. Сони Делоне (пер. Гаршина),
  • переулок Дачный, 8а,
  • переулок Иподромный, 10,
  • переулок Хрустальный, 5-10,
  • переулок Летний,
  • переулок Приморский, 1-15,
  • переулок Ульяновский, 4,15а,
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

 

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