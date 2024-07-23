Планові відключення в Одесі 23 липня: за якими адресами не буде світла весь день

Планові відключення в Одесі 23 липня: за якими адресами не буде світла весь день

У вівторок, 23 липня, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжують плановий ремонт електромереж. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Південний РЕМ

Роботи до 16.30:

  • Краснова, 8,
  • Люстдорфська дор., 29, 29а,б.

Роботи до 17.00:

  • Інглезі, 12-18,
  • Космонавтів, 17-68,
  • Г.Петрова, 1-27,
  • пров. Вишневського, 13/1,
  • Варненська, 6-13,
  • Івана та Юрія Лип, 23-41,
  • Комарова, 1-41,
  • Світанку, 1-79,
  • пров. 1й,2й,3й Аеродромний, 1-12.

Роботи до 19.00:

  • Симоненка, 62,
  • пр.Свободи , 52.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Базарна, 110-118,
  • Утьосова, 14-15.

Роботи до 19.00:

  • Заславського, 3-12,
  • Успенська, 119-129,
  • Утьосова, 3-11,
  • С.Ріхтера, 33-130,
  • Квіткова, 1-21,
  • Кордонна, 25-74,
  • Ол.Косяченка, 2-54,
  • Т.Тесс, 3-43,
  • Радісна, 32-116,
  • пров. Кострова, 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Кострова, 30,
  • Платанова, 1-126,
  • пров. 1й,2й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузьковий, 2/2,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • проїзд Бузьковий, 1-6,
  • Квітнева, 20-33,
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
  • Йозефа Прибіка  (Мінська), 30-49,
  • Сільська, 29-44,
  • Туристська, 7-46,
  • Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
  • Малішевського (Гастелло), 9-167,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Дубова, 1-31,
  • Гранатна, 28-54,
  • пров. 1й,3й Кипарисний, 1-4,
  • Профспілкова, 2-34,
  • пров.Конструкторський, 1-11,
  • пров. Джутовий, 1-10,
  • Пшенична, 7-24,
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
  • Литавровий  провулок (пров. Москвіна), 1-12,
  • пров. Радіальний, 1-10,
  • Ц.Аеропорт, 1-23.
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