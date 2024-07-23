Планові відключення в Одесі 23 липня: за якими адресами не буде світла весь день

У вівторок, 23 липня, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжують плановий ремонт електромереж. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Південний РЕМ
Роботи до 16.30:
- Краснова, 8,
- Люстдорфська дор., 29, 29а,б.
Роботи до 17.00:
- Інглезі, 12-18,
- Космонавтів, 17-68,
- Г.Петрова, 1-27,
- пров. Вишневського, 13/1,
- Варненська, 6-13,
- Івана та Юрія Лип, 23-41,
- Комарова, 1-41,
- Світанку, 1-79,
- пров. 1й,2й,3й Аеродромний, 1-12.
Роботи до 19.00:
- Симоненка, 62,
- пр.Свободи , 52.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Базарна, 110-118,
- Утьосова, 14-15.
Роботи до 19.00:
- Заславського, 3-12,
- Успенська, 119-129,
- Утьосова, 3-11,
- С.Ріхтера, 33-130,
- Квіткова, 1-21,
- Кордонна, 25-74,
- Ол.Косяченка, 2-54,
- Т.Тесс, 3-43,
- Радісна, 32-116,
- пров. Кострова, 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Кострова, 30,
- Платанова, 1-126,
- пров. 1й,2й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузьковий, 2/2,
- пров. Килимовий, 5-9,
- проїзд Бузьковий, 1-6,
- Квітнева, 20-33,
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1-27,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49,
- Сільська, 29-44,
- Туристська, 7-46,
- Ближні Млини (Кондренка), 97-99,
- Малішевського (Гастелло), 9-167,
- Клименко, 25, 33в,
- Дубова, 1-31,
- Гранатна, 28-54,
- пров. 1й,3й Кипарисний, 1-4,
- Профспілкова, 2-34,
- пров.Конструкторський, 1-11,
- пров. Джутовий, 1-10,
- Пшенична, 7-24,
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1-12,
- пров. Радіальний, 1-10,
- Ц.Аеропорт, 1-23.