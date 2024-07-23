Плановые отключения в Одессе 23 июля: по каким адресам не будет света весь день

Во вторник, 23 июля, ДТЭК «Одесские электросети» продолжают плановый ремонт электросетей. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Южный РЭС
Работы до 16.30:
- Краснова, 8,
- Люстдорфская дор., 29, 29а,б.
Работы до 17.00:
- Инглези, 12-18,
- Космонавтов, 17-68,
- Г.Петрова, 1-27,
- пер. Вишневского, 13/1,
- Варненская, 6-13,
- Ивана и Юрия Лип, 23-41,
- Комарова, 1-41,
- Рассвета, 1-79,
- пер. 1й, 2й, 3й Аэродромный, 1-12.
Работы до 19.00:
- Симоненко, 62,
- пр. Свободы, 52.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Базарная, 110-118,
- Утесова, 14-15.
Работы до 19.00:
- Заславского, 3-12,
- Успенская, 119-129,
- Утесова, 3-11,
- С.Рихтера, 33-130,
- Цветочная, 1-21,
- Кордонная, 25-74,
- Ол.Косяченко, 2-54,
- Т.Тесс, 3-43,
- Радостная, 32-116,
- пер. Кострова, 7-37,
- Богуна, 6-21,
- Кострова, 30,
- Платанова, 1-126,
- пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19,
- пер. Бужковый, 2/2,
- пер. Ковровый, 5-9,
- проезд Бужковый, 1-6,
- Апрельская, 20-33,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
- Сельская, 29-44,
- Туристская, 7-46 ,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99,
- Малишевского (Гастелло), 9-167,
- Клименко, 25, 33в,
- Дубовая, 1-31,
- Гранатная, 28-54,
- пер. 1-й, 3-й Кипарисный, 1-4,
- Профсоюзная, 2-34,
- пер.Конструкторский, 1-11,
- пер. Джутовый, 1-10,
- Пшеничная, 7-24,
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
- Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
- пер. Радиальный, 1-10,
- Ц. Аэропорт, 1-23.