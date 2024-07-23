Плановые отключения в Одессе 23 июля: по каким адресам не будет света весь день

Плановые отключения в Одессе 23 июля: по каким адресам не будет света весь день

Во вторник, 23 июля, ДТЭК «Одесские электросети» продолжают плановый ремонт электросетей. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Южный РЭС

Работы до 16.30:

  • Краснова, 8,
  • Люстдорфская дор., 29, 29а,б.

Работы до 17.00:

  • Инглези, 12-18,
  • Космонавтов, 17-68,
  • Г.Петрова, 1-27,
  • пер. Вишневского, 13/1,
  • Варненская, 6-13,
  • Ивана и Юрия Лип, 23-41,
  • Комарова, 1-41,
  • Рассвета, 1-79,
  • пер. 1й, 2й, 3й Аэродромный, 1-12.

Работы до 19.00:

  • Симоненко, 62,
  • пр. Свободы, 52.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Базарная, 110-118,
  • Утесова, 14-15.

Работы до 19.00:

  • Заславского, 3-12,
  • Успенская, 119-129,
  • Утесова, 3-11,
  • С.Рихтера, 33-130,
  • Цветочная, 1-21,
  • Кордонная, 25-74,
  • Ол.Косяченко, 2-54,
  • Т.Тесс, 3-43,
  • Радостная, 32-116,
  • пер. Кострова, 7-37,
  • Богуна, 6-21,
  • Кострова, 30,
  • Платанова, 1-126,
  • пер. 1й, 2й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Бужковый, 2/2,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • проезд Бужковый, 1-6,
  • Апрельская, 20-33,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • Йозефа Прибика (Минская), 30-49,
  • Сельская, 29-44,
  • Туристская, 7-46 ,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99,
  • Малишевского (Гастелло), 9-167,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Дубовая, 1-31,
  • Гранатная, 28-54,
  • пер. 1-й, 3-й Кипарисный, 1-4,
  • Профсоюзная, 2-34,
  • пер.Конструкторский, 1-11,
  • пер. Джутовый, 1-10,
  • Пшеничная, 7-24,
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
  • Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
  • пер. Радиальный, 1-10,
  • Ц. Аэропорт, 1-23.
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