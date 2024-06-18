Планові відключення в Одесі 18 червня: за якими адресами не буде світла

Планові відключення в Одесі 18 червня: за якими адресами не буде світла

У вівторок, 18 червня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Дюковська, 5,
  • Мечникова, 2/1,
  • Пішонівська, 22-45,
  • Розумовського, 28-58,
  • Скісна, 78 а,б
  • пл. Михайлівська, 12/14,
  • пров. Мусіна 2, 4.

Роботи до 19:00:

  • Малішевського (Гастелло), 54 – 167,
  • Гранатна, 28-54,
  • Дубова, 1-31,
  • Профспілкова, 2 -34,
  • Пшенична, 7 -24,
  • Радісна, 32 – 54,
  • Святослава Ріхтера, 35-65, 110-124,
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
  • Туристська, 20-46,
  • Центральний Аеропорт, 1-15, 23,
  • пров. 1-й Кипарисний, 2, 4,
  • пров. 3-й Кипарисний, 1-4,
  • пров. Джутовий, 1-10,
  • пров. Конструкторський, 1-11,
  • Литавровий  провулок (пров. Москвіна), 1-12,
  • пров. Радіальний, 1-12.

Південний РЕМ

Роботи до 20:00:

  • Симоненка, 62,
  • просп. Свободи, 52.

 

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