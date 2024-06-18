Планові відключення в Одесі 18 червня: за якими адресами не буде світла

У вівторок, 18 червня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Дюковська, 5,
- Мечникова, 2/1,
- Пішонівська, 22-45,
- Розумовського, 28-58,
- Скісна, 78 а,б
- пл. Михайлівська, 12/14,
- пров. Мусіна 2, 4.
Роботи до 19:00:
- Малішевського (Гастелло), 54 – 167,
- Гранатна, 28-54,
- Дубова, 1-31,
- Профспілкова, 2 -34,
- Пшенична, 7 -24,
- Радісна, 32 – 54,
- Святослава Ріхтера, 35-65, 110-124,
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1-10,
- Туристська, 20-46,
- Центральний Аеропорт, 1-15, 23,
- пров. 1-й Кипарисний, 2, 4,
- пров. 3-й Кипарисний, 1-4,
- пров. Джутовий, 1-10,
- пров. Конструкторський, 1-11,
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1-12,
- пров. Радіальний, 1-12.
Південний РЕМ
Роботи до 20:00:
- Симоненка, 62,
- просп. Свободи, 52.