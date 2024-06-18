Плановые отключения в Одессе 18 июня: по каким адресам не будет света

Во вторник, 18 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Дюковская, 5,
- Мечникова, 2/1,
- Пишоновская, 22-45,
- Разумовского, 28-58,
- Косвенная, 78 а,б
- пл. Михайловская, 12/14,
- пров. Мусина 2, 4.
Работы до 19:00:
- Малишевского (Гастелло), 54 – 167,
- Гранатная, 28-54,
- Дубовая, 1-31,
- Профсоюзная, 2-34,
- Пшеничная, 7 -24,
- Радостная, 32 – 54,
- Святослава Рихтера, 35-65, 110-124,
- Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
- Туристская, 20-46,
- Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
- пров. 1-й Кипарисный, 2, 4,
- пер. 3-й Кипарисный, 1-4,
- пров. Джутовый, 1-10,
- пров. Конструкторский, 1-11,
- Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
- пров. Радиальная, 1-12.
Южный РЭС
Работы до 20:00:
- Симоненко, 62,
- просп. Свободы, 52.