Плановые отключения в Одессе 18 июня: по каким адресам не будет света

Плановые отключения в Одессе 18 июня: по каким адресам не будет света

Во вторник, 18 июня 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Дюковская, 5,
  • Мечникова, 2/1,
  • Пишоновская, 22-45,
  • Разумовского, 28-58,
  • Косвенная, 78 а,б
  • пл. Михайловская, 12/14,
  • пров. Мусина 2, 4.

Работы до 19:00:

  • Малишевского (Гастелло), 54 – 167,
  • Гранатная, 28-54,
  • Дубовая, 1-31,
  • Профсоюзная, 2-34,
  • Пшеничная, 7 -24,
  • Радостная, 32 – 54,
  • Святослава Рихтера, 35-65, 110-124,
  • Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10,
  • Туристская, 20-46,
  • Центральный Аэропорт, 1-15, 23,
  • пров. 1-й Кипарисный, 2, 4,
  • пер. 3-й Кипарисный, 1-4,
  • пров. Джутовый, 1-10,
  • пров. Конструкторский, 1-11,
  • Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12,
  • пров. Радиальная, 1-12.

Южный РЭС

Работы до 20:00:

  • Симоненко, 62,
  • просп. Свободы, 52.
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