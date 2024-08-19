Планові відключення: тисячі одеситів проведуть понеділок, 19 серпня, без світла

У понеділок, 19 серпня 2024 року, на одеситів, окрім стабілізаційних відключень світла, очікують – планові. У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють, де і до скількох не буде світла.
Північний РЕМ
В роботі до 17:00:
- Чорноморського Козацтва, 2 – 6, 9, 11, 13, 14, 17,
- Церковна, 3.
В роботі до 19:00:
- 9-а Пересипська, 7-А,
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Ринкова, 7,
- пров. 8-й Балтський, 1-11,
- 2-а Пересипська, 3-34,
- 3-я Пересипська, 19-27,
- 7-а Пересипська, 8-50,
- 39-а лінія на житловому масиві, 1-16,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1-й Чорноморський, 5-44а,
- пров. 2-й Балтський, 1-32,
- пров. 3-й Балтський, 1-39,
- пров. 4-й Балтський, 2-14,
- пров. 5-й Балтський, 7-25,
- пров. 7-й Балтський, 1-14,
- пров. 8-й Балтський, 5,
- 4-а Пересипська, 1-28,
- 5-а Пересипська, 2-35,
- 9-а Пересипська, 3-14а,
- пров. 6-й Балтський, 1-47,
- пров. 8-й Чорноморський, 23, 38а,
- Жевахова, 3/а,-61а,
- Локомотивна, 1-27,
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
- пров. 7-й Чорноморський, 6а,
- пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
- пров. 3-й Чорноморський, 20,
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10,
- пров. 1-й Балтський, 1-11,
- пров. 1-й Чорноморський, 21-Б.
В роботі до 20:00:
- Дніпровська, 1-40,
- Донецька, 1-4,
- Керченська, 8-34,
- Лесі Українки, 1-28, 86а,
- Котлєєвська (Ломоносова), 13-18,
- Маріупольська (Ростовська), 1-19а,
- просп. Добровольського, 1а-59,
- 38-а Лінія на житловому масиві, 1-16а,
- 41-а лінія на житловому масиві, 1-26,
- 42-а лінія на житловому масиві, 1-16,
- 43-а лінія на житловому масиві, 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36,
- 54-а лінія на житловому масиві, 1-7, 15,
- 55-а лінія на житловому масиві, 1-7,
- Пісочна, 1-172, Соляна, 1-85,
- пров. Пісочний, 1-4,
- 37-а лінія на житловому масиві, 34,
- Луцька, 1-107, 113-135,
- лінія 36-а /с. Шевченко/,25/2, 55, 56, 59а, 29/3, 30/1,
- лінія 37-а /с. Шевченко/, 29/3,30/1, 39а,43,
- лінія 53-я /с. Шевченко/, 3-29,
- Вишнева, 1-43а,
- пров. Вишневий, 2 – 14 (парні),
- 4-а лінія на житловому масиві, 50,
- 8-а лінія на житловому масиві, 25-35,
- 9-а лінія на житловому масиві, 25-37,
- Бахмутська (Курська), 1-95,
- 36-а лінія на житловому масиві, 13-59,
- 37-а лінія на житловому масиві, 1-39,
- 45-а лінія на житловому масиві, 1-36,
- 46-а лінія на житловому масиві, 1-35,
- 47-а лінія на житловому масиві, 1-26, 31,
- 51-а лінія на житловому масиві, 1-27,
- 53-а лінія на житловому масиві, 2,
- Адама Міцкевича, 1-35,
- лінія 52-а /с. Шевченко/, 1-30,
- Дем’янова, 1-13а, Яблучна, 1-4,
- 36-а лінія на житловому масиві, 1-14,
- 43-а лінія на житловому масиві, 2-34,
- 44-а лінія на житловому масиві, 1-51,
- Ракетна, 1-18,
- 48-а лінія на житловому масиві, 1-28,
- 49-а лінія на житловому масиві, 1-27,
- 50-а лінія на житловому масиві, 1-28,
- 5-а лінія на житловому масиві, 26-34,
- 6-а лінія на житловому масиві, 25-36,
- 7-а лінія на житловому масиві, 25-36а,
- Жоліо Кюрі, 1- 26,
- 40-а Лінія на житловому масиві, 1, 3,
- Штильова, 87б,
- Рельєфна, 21, 23, 25-35,
- Роздольна, 1а-74,
- Серогодського, 1-73,
- Похила, 59,
- Центральна, 2-38,
- лінія 38-а, 12,
- 4-а лінія на житловому масиві, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3,
- Івана Луценка, 2-57,
- Мелітопольська, 1-58а,
- Шептицького, 4-93,
- Перемоги, 47-87,
- лінія 39-а /с. Шевченко/, 4а/1,
- 10-а лінія на житловому масиві, 19-24,
- Капітана Кузнєцова, 71а-90.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Василя Стуса, 15-20,
- Литовська, 15-45,
- Онезька, 36-54,
- Урицького, 9-18а,
- пров. Картамишевський, 2, 9,
- Комітетська, 14а,14б,14в.
Південний РЕМ
В роботі до 19:00:
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кошового, 5/В,
- Симоненка, 1,11а, 62,
- просп. Свободи, 52, 32/а/1.