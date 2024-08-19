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Планові відключення: тисячі одеситів проведуть понеділок, 19 серпня, без світла

Планові відключення: тисячі одеситів проведуть понеділок, 19 серпня, без світла

У понеділок, 19 серпня 2024 року, на одеситів, окрім стабілізаційних відключень світла, очікують – планові. У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють, де і до скількох не буде світла.

Північний РЕМ

В роботі до 17:00:

  • Чорноморського Козацтва, 2 – 6, 9, 11, 13, 14, 17,
  • Церковна, 3.

В роботі до 19:00:

  • 9-а Пересипська, 7-А,
  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 8-й Балтський, 1-11,
  • 2-а Пересипська, 3-34,
  • 3-я Пересипська, 19-27,
  • 7-а Пересипська, 8-50,
  • 39-а лінія на житловому масиві, 1-16,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1-й Чорноморський, 5-44а,
  • пров. 2-й Балтський, 1-32,
  • пров. 3-й Балтський, 1-39,
  • пров. 4-й Балтський, 2-14,
  • пров. 5-й Балтський, 7-25,
  • пров. 7-й Балтський, 1-14,
  • пров. 8-й Балтський, 5,
  • 4-а Пересипська, 1-28,
  • 5-а Пересипська, 2-35,
  • 9-а Пересипська, 3-14а,
  • пров. 6-й Балтський, 1-47,
  • пров. 8-й Чорноморський, 23, 38а,
  • Жевахова, 3/а,-61а,
  • Локомотивна, 1-27,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
  • пров. 7-й Чорноморський, 6а,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
  • пров. 3-й Чорноморський, 20,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1-19/10,
  • пров. 1-й Балтський, 1-11,
  • пров. 1-й  Чорноморський, 21-Б.

В роботі до 20:00:

  • Дніпровська, 1-40,
  • Донецька, 1-4,
  • Керченська, 8-34,
  • Лесі Українки, 1-28, 86а,
  • Котлєєвська (Ломоносова), 13-18,
  • Маріупольська (Ростовська), 1-19а,
  • просп. Добровольського, 1а-59,
  • 38-а Лінія на житловому масиві, 1-16а,
  • 41-а лінія на житловому масиві, 1-26,
  • 42-а лінія на житловому масиві, 1-16,
  • 43-а лінія на житловому масиві, 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36,
  • 54-а лінія на житловому масиві, 1-7, 15,
  • 55-а лінія на житловому масиві, 1-7,
  • Пісочна, 1-172, Соляна, 1-85,
  • пров. Пісочний, 1-4,
  • 37-а лінія на житловому масиві, 34,
  • Луцька, 1-107,  113-135,
  • лінія 36-а /с. Шевченко/,25/2, 55, 56, 59а, 29/3, 30/1,
  • лінія 37-а /с. Шевченко/, 29/3,30/1, 39а,43,
  • лінія 53-я /с. Шевченко/, 3-29,
  • Вишнева, 1-43а,
  • пров. Вишневий, 2 – 14 (парні),
  • 4-а лінія на житловому масиві, 50,
  • 8-а лінія на житловому масиві, 25-35,
  • 9-а лінія на житловому масиві, 25-37,
  • Бахмутська (Курська), 1-95,
  • 36-а лінія на житловому масиві, 13-59,
  • 37-а лінія на житловому масиві, 1-39,
  • 45-а лінія на житловому масиві, 1-36,
  • 46-а лінія на житловому масиві, 1-35,
  • 47-а лінія на житловому масиві, 1-26, 31,
  • 51-а лінія на житловому масиві, 1-27,
  • 53-а лінія на житловому масиві, 2,
  • Адама Міцкевича, 1-35,
  • лінія 52-а /с. Шевченко/, 1-30,
  • Дем’янова, 1-13а, Яблучна, 1-4,
  • 36-а лінія на житловому масиві, 1-14,
  • 43-а лінія на житловому масиві, 2-34,
  • 44-а лінія на житловому масиві, 1-51,
  • Ракетна, 1-18,
  • 48-а лінія на житловому масиві, 1-28,
  • 49-а лінія на житловому масиві, 1-27,
  • 50-а лінія на житловому масиві, 1-28,
  • 5-а лінія на житловому масиві, 26-34,
  • 6-а лінія на житловому масиві, 25-36,
  • 7-а лінія на житловому масиві, 25-36а,
  • Жоліо Кюрі, 1- 26,
  • 40-а Лінія на житловому масиві, 1, 3,
  • Штильова, 87б,
  • Рельєфна, 21, 23, 25-35,
  • Роздольна, 1а-74,
  • Серогодського, 1-73,
  • Похила, 59,
  • Центральна, 2-38,
  • лінія 38-а, 12,
  • 4-а лінія на житловому масиві, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3,
  • Івана Луценка, 2-57,
  • Мелітопольська, 1-58а,
  • Шептицького, 4-93,
  • Перемоги, 47-87,
  • лінія 39-а /с. Шевченко/, 4а/1,
  • 10-а лінія на житловому масиві, 19-24,
  • Капітана Кузнєцова, 71а-90.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Василя Стуса, 15-20,
  • Литовська, 15-45,
  • Онезька, 36-54,
  • Урицького, 9-18а,
  • пров. Картамишевський, 2, 9,
  • Комітетська, 14а,14б,14в.

Південний РЕМ

В роботі до 19:00:

  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Кошового, 5/В,
  • Симоненка, 1,11а, 62,
  • просп. Свободи, 52, 32/а/1.
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