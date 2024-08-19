Плановые отключения: тысячи одесситов проведут понедельник, 19 августа, без света

В понедельник, 19 августа 2024 года, одесситов, кроме стабилизационных отключений света, ожидают — плановые. В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают, где и до скольки не будет света.
Северный РЭС
В работе до 17:00:
- Черноморского Казачества, 2 — 6, 9, 11, 13, 14, 17,
- Церковная, 3.
В работе до 19:00:
- 9-я Пересыпская, 7-А,
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- пер. Савранский (пер. Большевицкий), 3-10,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Рыночная, 7,
- пер. 8-й Балтский, 1-11,
- 2-а Пересыпская, 3-34,
- 3-я Пересыпская, 19-27,
- 7-я Пересыпская, 8-50,
- 39-я линия на жилом массиве, 1-16,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1-й Черноморский, 5-44а,
- пер. 2-й Балтский, 1-32,
- пер. 3-й Балтский, 1-39,
- пер. 4-й Балтский, 2-14,
- пер. 5-й Балтский, 7-25,
- пер. 7-й Балтский, 1-14,
- переулок 8-й Балтский, 5,
- 4-я Пересыпская, 1-28,
- 5-я Пересыпская, 2-35,
- 9-я Пересыпская, 3-14а,
- переулок 6-й Балтский, 1-47,
- переулок 8-й Черноморский, 23, 38а,
- Жевахова, 3/а,-61а,
- Локомотивная, 1-27,
- переулок 10-й Черноморский, 1-20,
- переулок. 13-й Черноморский, 1-44,
- пер. 7-й Черноморский, 6а,
- пер. 8-й Черноморский, 1-54,
- пер. 3-й Черноморский, 20,
- пер. 4-й Черноморский, 1-43,
- пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
- пер. 1-й Балтский, 1-11,
- пер. 1-й Черноморский, 21-Б.
В работе до 20:00:
- Днепровская, 1-40,
- Донецкая, 1-4,
- Керченская, 8-34,
- Леси Украинки, 1-28, 86а,
- Котлеевская (Ломоносова), 13-18,
- Мариупольская (Ростовская), 1-19а,
- просп. Добровольского, 1а-59,
- 38-я линия на жилом массиве, 1-16а,
- 41-я линия на жилом массиве, 1-26,
- 42-я линия на жилом массиве, 1-16,
- 43-я линия на жилом массиве, 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36,
- 54-я линия на жилом массиве, 1-7, 15,
- 55-я линия на жилом массиве, 1-7,
- Песочная, 1-172, Соляная, 1-85,
- пер. Песочный, 1-4, 37-я линия на жилмассиве, 34,
- Луцкая, 1-107, 113-135,
- линия 36-а /с. Шевченко/,25/2, 55, 56, 59а, 29/3, 30/1,
- линия 37-а /с. Шевченко/, 29/3,30/1, 39а,43,
- линия 53-я /с. Шевченко/, 3-29,
- Вишневая, 1-43а,
- пер. Вишневый, 2 — 14 (четные),
- 4-я линия на жилмассиве, 50,
- 8-я линия на жилмассиве, 25-35,
- 9-я линия на жилмассиве, 25-37,
- Бахмутская (Курская), 1-95,
- 36-я линия на жилмассиве, 13-59,
- 37-я линия на жилмассиве, 1-39,
- 45-я линия на жилмассиве, 1-36,
- 46-я линия на жилмассиве, 1-35,
- 47-я линия на жилмассиве, 1-26, 31,
- 51-я линия на жилмассиве, 1-27,
- 53-я линия на жилмассиве, 2,
- Адама Мицкевича, 1-35,
- линия 52-а /с. Шевченко/, 1-30,
- Демьянова, 1-13а,
- Яблочная, 1-4,
- 36-я линия на жилом массиве, 1-14,
- 43-я линия на жилом массиве, 2-34,
- 44-я линия на жилом массиве, 1-51,
- Ракетная, 1-18,
- 48-я линия на жилом массиве, 1-28,
- 49-я линия на жилом массиве, 1-27,
- 50-я линия на жилом массиве, 1-28,
- 5-я линия на жилом массиве, 26-34,
- 6-я линия на жилмассиве, 25-36,
- 7-я линия на жилмассиве, 25-36а,
- Жолио Кюри, 1- 26,
- 40-я Линия на жилмассиве, 1, 3,
- Штилевая, 87б,
- Рельефная, 21, 23, 25-35,
- Раздольная, 1а-74,
- Серогодского,1-73,
- Наклонная, 59,
- Центральная, 2-38,
- линия 38-а, 12,
- 4-я линия на жилом массиве, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3,
- Ивана Луценко, 2-57,
- Мелитопольская, 1-58а,
- Шептицкого, 4-93,
- Победы, 47-87,
- линия 39-а /с.Шевченко/, 4а/1,
- 10-я линия на жилмассиве, 19-24,
- Капитана Кузнецова, 71а-90.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Василия Стуса, 15-20,
- Литовская, 15-45,
- Онежская, 36-54,
- Урицкого, 9-18а,
- пер. Картамышевский, 2, 9,
- Комитетская, 14а,14б,14в.
Южный РЭС
В работе до 19:00:
- переулок Загородный, 9,
- переулок Кошевого, 5/В,
- Симоненко, 1,11а, 62,
- просп. Свободы, 52, 32/а/1.