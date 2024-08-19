Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения: тысячи одесситов проведут понедельник, 19 августа, без света

Плановые отключения: тысячи одесситов проведут понедельник, 19 августа, без света

В понедельник, 19 августа 2024 года, одесситов, кроме стабилизационных отключений света, ожидают — плановые. В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают, где и до скольки не будет света.

Северный РЭС

В работе до 17:00:

  • Черноморского Казачества, 2 — 6, 9, 11, 13, 14, 17,
  • Церковная, 3.

В работе до 19:00:

  • 9-я Пересыпская, 7-А,
  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • пер. Савранский (пер. Большевицкий), 3-10,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 8-й Балтский, 1-11,
  • 2-а Пересыпская, 3-34,
  • 3-я Пересыпская, 19-27,
  • 7-я Пересыпская, 8-50,
  • 39-я линия на жилом массиве, 1-16,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1-й Черноморский, 5-44а,
  • пер. 2-й Балтский, 1-32,
  • пер. 3-й Балтский, 1-39,
  • пер. 4-й Балтский, 2-14,
  • пер. 5-й Балтский, 7-25,
  • пер. 7-й Балтский, 1-14,
  • переулок 8-й Балтский, 5,
  • 4-я Пересыпская, 1-28,
  • 5-я Пересыпская, 2-35,
  • 9-я Пересыпская, 3-14а,
  • переулок 6-й Балтский, 1-47,
  • переулок 8-й Черноморский, 23, 38а,
  • Жевахова, 3/а,-61а,
  • Локомотивная, 1-27,
  • переулок 10-й Черноморский, 1-20,
  • переулок. 13-й Черноморский, 1-44,
  • пер. 7-й Черноморский, 6а,
  • пер. 8-й Черноморский, 1-54,
  • пер. 3-й Черноморский, 20,
  • пер. 4-й Черноморский, 1-43,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
  • пер. 1-й Балтский, 1-11,
  • пер. 1-й Черноморский, 21-Б.

В работе до 20:00:

  • Днепровская, 1-40,
  • Донецкая, 1-4,
  • Керченская, 8-34,
  • Леси Украинки, 1-28, 86а,
  • Котлеевская (Ломоносова), 13-18,
  • Мариупольская (Ростовская), 1-19а,
  • просп. Добровольского, 1а-59,
  • 38-я линия на жилом массиве, 1-16а,
  • 41-я линия на жилом массиве, 1-26,
  •  42-я линия на жилом массиве, 1-16,
  • 43-я линия на жилом массиве, 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36,
  • 54-я линия на жилом массиве, 1-7, 15,
  • 55-я линия на жилом массиве, 1-7,
  • Песочная, 1-172, Соляная, 1-85,
  • пер. Песочный, 1-4, 37-я линия на жилмассиве, 34,
  • Луцкая, 1-107, 113-135,
  • линия 36-а /с. Шевченко/,25/2, 55, 56, 59а, 29/3, 30/1,
  • линия 37-а /с. Шевченко/, 29/3,30/1, 39а,43,
  • линия 53-я /с. Шевченко/, 3-29,
  • Вишневая, 1-43а,
  • пер. Вишневый, 2 — 14 (четные),
  • 4-я линия на жилмассиве, 50,
  • 8-я линия на жилмассиве, 25-35,
  • 9-я линия на жилмассиве, 25-37,
  • Бахмутская (Курская), 1-95,
  • 36-я линия на жилмассиве, 13-59,
  • 37-я линия на жилмассиве, 1-39,
  • 45-я линия на жилмассиве, 1-36,
  • 46-я линия на жилмассиве, 1-35,
  • 47-я линия на жилмассиве, 1-26, 31,
  • 51-я линия на жилмассиве, 1-27,
  • 53-я линия на жилмассиве, 2,
  • Адама Мицкевича, 1-35,
  • линия 52-а /с. Шевченко/, 1-30,
  • Демьянова, 1-13а,
  • Яблочная, 1-4,
  • 36-я линия на жилом массиве, 1-14,
  • 43-я линия на жилом массиве, 2-34,
  • 44-я линия на жилом массиве, 1-51,
  • Ракетная, 1-18,
  • 48-я линия на жилом массиве, 1-28,
  • 49-я линия на жилом массиве, 1-27,
  • 50-я линия на жилом массиве, 1-28,
  • 5-я линия на жилом массиве, 26-34,
  • 6-я линия на жилмассиве, 25-36,
  • 7-я линия на жилмассиве, 25-36а,
  • Жолио Кюри, 1- 26,
  • 40-я Линия на жилмассиве, 1, 3,
  • Штилевая, 87б,
  • Рельефная, 21, 23, 25-35,
  • Раздольная, 1а-74,
  • Серогодского,1-73,
  • Наклонная, 59,
  • Центральная, 2-38,
  • линия 38-а, 12,
  • 4-я линия на жилом массиве, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3,
  • Ивана Луценко, 2-57,
  • Мелитопольская, 1-58а,
  • Шептицкого, 4-93,
  • Победы, 47-87,
  • линия 39-а /с.Шевченко/, 4а/1,
  • 10-я линия на жилмассиве, 19-24,
  • Капитана Кузнецова, 71а-90.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Василия Стуса, 15-20,
  • Литовская, 15-45,
  • Онежская, 36-54,
  • Урицкого, 9-18а,
  • пер. Картамышевский, 2, 9,
  • Комитетская, 14а,14б,14в.

Южный РЭС

В работе до 19:00:

  • переулок Загородный, 9,
  • переулок Кошевого, 5/В,
  • Симоненко, 1,11а, 62,
  • просп. Свободы, 52, 32/а/1.

 

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