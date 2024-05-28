Планові відключення: хто з одеситів залишився без світла 28 травня

У вівторок, 28 травня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 15.00:
- Є.Чикаленко (Ак. Вільямса), 74/1,
- Ільфа і Петрова, 35б.
Роботи до 17.00:
- Ак.Корольова, 85-86,
- Вавілова, 34, 34а,б,
- Ільфа і Петрова, 35а, 37-39.
Роботи до 19.00:
- Абрикосова, 4-105,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуарда (Писарева), 28-40,
- Рівності, 88-195,
- пров. 1й Рівності, 90,92,
- пров.Абрикосовий, 1-29,
- Фонтанська дор., 106/к.37,40,
- пров.Янтарний, 6-8,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Педагогічна, 11-19,
- Малиновського, 66-92,
- М.Бабаджаняна, 1-24,
- Мальовнича (Скворцова), 15-22,
- Авіаційна, 1,1/5,
- пров. Педагогічний, 3а,
- Люстдорфська дор., 2-4,
- Складська, 2,2/4,
- Гранітна (Чернишевського), 1-26,
- Пішеніна, 8-59,
- пров. Герцена, 2-51,
- Нова, 7,
- Поїздна, 5-6,
- Ш.Руставелі, 23-53,
- пров. Парашутний, 1-8,
- пров. Рекордний, 1-7,
- пров. Гвоздичний, 4,
- Бреуса, 42-61,
- Єфімова, 2-19,
- Багрицького, 50-75,
- Весіння, 4-41,
- Глиняна, 27-49,
- Мармурова (С.Перовської), 27-48,
- О.Тимошенка, 39-42,
- Буковецького (В.Фігнер), 11-26,
- Косовська, 3-8,
Роботи до 20.00
- М.Арнаутська, 90-113,
- Ковальська, 59,
- Преображенська, 35-82,
- Єврейська, 50-57,
- Троїцька, 49-60,
- В.Арнаутська, 80-111,
- пров. Успенський, 3-23,
- пров. Нечипоренко , 4-14,
- Жуковського, 39,
- Базарна, 92, 100,
- Новосельського, 106-110.
Північний РЕМ
Роботи до 18.30:
- пров.Червонослобідський,1-14,
- Праведників світу, 2-14,
- пров.7й Наявний, 4-5,
- Архітектора Нештурхи (Ширшова),1-23.