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Планові відключення: хто з одеситів залишився без світла 28 травня

Планові відключення: хто з одеситів залишився без світла 28 травня

У вівторок, 28 травня 2024 року, ДТЕК “Одеські електромережі” продовжить планові роботи, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла. Енергетики повідомляють адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 15.00:

  • Є.Чикаленко (Ак. Вільямса), 74/1,
  • Ільфа і Петрова, 35б.

Роботи до 17.00:

  • Ак.Корольова, 85-86,
  • Вавілова, 34, 34а,б,
  • Ільфа і Петрова, 35а, 37-39.

Роботи до 19.00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуарда (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 88-195,
  • пров. 1й Рівності, 90,92,
  • пров.Абрикосовий, 1-29,
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40,
  • пров.Янтарний, 6-8,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Педагогічна, 11-19,
  • Малиновського, 66-92,
  • М.Бабаджаняна, 1-24,
  • Мальовнича (Скворцова), 15-22,
  • Авіаційна, 1,1/5,
  • пров. Педагогічний, 3а,
  • Люстдорфська дор., 2-4,
  • Складська, 2,2/4,
  • Гранітна (Чернишевського), 1-26,
  • Пішеніна, 8-59,
  • пров. Герцена, 2-51,
  • Нова, 7,
  • Поїздна, 5-6,
  • Ш.Руставелі, 23-53,
  • пров. Парашутний, 1-8,
  • пров. Рекордний, 1-7,
  • пров. Гвоздичний, 4,
  • Бреуса, 42-61,
  • Єфімова, 2-19,
  • Багрицького, 50-75,
  • Весіння, 4-41,
  • Глиняна, 27-49,
  • Мармурова (С.Перовської), 27-48,
  • О.Тимошенка, 39-42,
  • Буковецького (В.Фігнер), 11-26,
  • Косовська, 3-8,

Роботи до 20.00

  • М.Арнаутська, 90-113,
  • Ковальська, 59,
  • Преображенська, 35-82,
  • Єврейська, 50-57,
  • Троїцька, 49-60,
  • В.Арнаутська, 80-111,
  • пров. Успенський, 3-23,
  • пров. Нечипоренко , 4-14,
  • Жуковського, 39,
  • Базарна, 92, 100,
  • Новосельського, 106-110.

Північний РЕМ

Роботи до 18.30:

  • пров.Червонослобідський,1-14,
  • Праведників світу, 2-14,
  • пров.7й Наявний, 4-5,
  • Архітектора Нештурхи (Ширшова),1-23.
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