Плановые отключения: кто из одесситов остался без света 28 мая

Во вторник, 28 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 15.00:
- Е.Чикаленко (Ак. Уильямса), 74/1,
- Ильфа и Петрова, 35б.
Работы до 17.00:
- Ак.Королева, 85-86,
- Вавилова, 34, 34а, б,
- Ильфа и Петрова, 35а, 37-39.
Работы до 19.00:
- Абрикосовая, 4-105,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуарда (Писарева), 28-40,
- Равенства, 88-195,
- пер. 1й Равенства, 90,92, пер.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Педагогическая, 11-19,
- Малиновского, 66-92,
- Бабаджаняна, 1-24,
- Живописная (Скворцова), 15-22,
- Авиационная, 1,1/5,
- пер. Педагогический, 3а,
- Люстдорфская дор., 2-4,
- Складская, 2,2/4,
- Гранитная (Чернышевского), 1-26,
- Пишенина, 8-59,
- пер. Герцена, 2-51,
- Новая, 7,
- Поездная, 5-6,
- Ш.Руставели, 23-53,
- пер. Парашютный, 1-8,
- пер. Рекордный, 1-7,
- пер. Гвоздичный, 4,
- Бреуса, 42-61,
- Ефимова, 2-19,
- Багрицкого, 50-75,
- Весенняя, 4-41,
- Глиняна, 27-49,
- Мраморная (С.Перовской), 27-48,
- А.Тимошенко, 39 -42,
- Буковецкого (В.Фигнер), 11-26,
- Косовская, 3-8,
Работы до 20.00:
- М.Арнаутская, 90-113,
- Кузнечная, 59,
- Преображенская, 35-82,
- Еврейская, 50-57,
- Троицкая, 49-60,
- В.Арнаутская, 80-111,
- пер. Успенский, 3-23,
- пер. Нечипоренко, 4-14,
- Жуковского, 39,
- Базарная, 92, 100,
- Новосельского, 106-110.
Северный РЭС
Работы до 18.30
- пер.Краснослободской,1-14,
- Праведников мира, 2-14,
- пер.7й Наличный, 4-5,
- Архитектора Нештурхи (Ширшова),1-23.