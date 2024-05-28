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Плановые отключения: кто из одесситов остался без света 28 мая

Плановые отключения: кто из одесситов остался без света 28 мая

Во вторник, 28 мая 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые работы, в связи с чем некоторые одесситы остались без света. Энергетики сообщают адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 15.00:

  • Е.Чикаленко (Ак. Уильямса), 74/1,
  • Ильфа и Петрова, 35б.

Работы до 17.00:

  • Ак.Королева, 85-86,
  • Вавилова, 34, 34а, б,
  • Ильфа и Петрова, 35а, 37-39.

Работы до 19.00:

  • Абрикосовая, 4-105,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуарда (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 88-195,
  • пер. 1й Равенства, 90,92, пер.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Педагогическая, 11-19,
  • Малиновского, 66-92,
  • Бабаджаняна, 1-24,
  • Живописная (Скворцова), 15-22,
  • Авиационная, 1,1/5,
  • пер. Педагогический, 3а,
  • Люстдорфская дор., 2-4,
  • Складская, 2,2/4,
  • Гранитная (Чернышевского), 1-26,
  • Пишенина, 8-59,
  • пер. Герцена, 2-51,
  • Новая, 7,
  • Поездная, 5-6,
  • Ш.Руставели, 23-53,
  • пер. Парашютный, 1-8,
  • пер. Рекордный, 1-7,
  • пер. Гвоздичный, 4,
  • Бреуса, 42-61,
  • Ефимова, 2-19,
  • Багрицкого, 50-75,
  • Весенняя, 4-41,
  • Глиняна, 27-49,
  • Мраморная (С.Перовской), 27-48,
  • А.Тимошенко, 39 -42,
  • Буковецкого (В.Фигнер), 11-26,
  • Косовская, 3-8,

Работы до 20.00:

  • М.Арнаутская, 90-113,
  • Кузнечная, 59,
  • Преображенская, 35-82,
  • Еврейская, 50-57,
  • Троицкая, 49-60,
  • В.Арнаутская, 80-111,
  • пер. Успенский, 3-23,
  • пер. Нечипоренко, 4-14,
  • Жуковского, 39,
  • Базарная, 92, 100,
  • Новосельского, 106-110.

Северный РЭС

Работы до 18.30

  • пер.Краснослободской,1-14,
  • Праведников мира, 2-14,
  • пер.7й Наличный, 4-5,
  • Архитектора Нештурхи (Ширшова),1-23.
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