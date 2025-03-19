Південний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Дачна, Довга, Китобійна,
- Львівська, 31- 41,70-78,
- Люстдорфська дорога ,162,
- Михайла Жука (Новгородська),
- С. Шелухіна, 1-33,
- Планетна, 38а, 38б,
- Айвазовського, 61в, 61г, 65а,
- Чернігівська, 3-6,
- Фонтанська дорога, 54,56,
- пров. 1-й Дачний,
- пров. Климовича, 2 – 8,
- пров. Чехівського,1-8,
- пров. Василя Кричевського, 2-8,
- пров. Павла Чубинського, 3-7,
- пров. Дачний, 8а,
- пров. Слави, 4-10,
- пров. Чернігівський, 2-8,
- просп. Ярослава Мудрого князя, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3,
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- 1-а, 5-а, 10-а Пересипська,
- Ак. Заболотного, 54-79,
- Ак.Сахарова,16-44,
- Балтська дорога 8 -18,
- В. Бувалкіна, 57- 75,
- Висоцького, 1-25,
- Долинська, 3 – 13,
- Марсельська,32-60,
- С. Палія,77-133,
- пр-т. князя В. Великого, 112-130.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Ак.Філатова, 52/2,58/2,
- Балківська, 137-Г, 139а, 143а,
- Балтиморська, 3 – 13,
- Б. Хмельницького, 3,
- Болгарська, 1,
- О. Вадатурського, 43, 47,
- пров. Іподромний, 10,
- Костецька, 22-36,
- М’ясоїдівська, 11-45,
- Мечникова, 51, 114, 116,
- Старопортофранківська, 44, 44а, 46, 46а, 133, 135, 135/корп.1,
- Тіниста.