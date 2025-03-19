Южный РЭС
Работы до 19:00:
- Дачная,
- Долгая,
- Китобойная,
- Львовская, 31- 41,70-78,
- Люстдорфская дорога, 162,
- Михаила Жука (Новгородская),
- С. Шелухина, 1-33,
- Планетная, 38а, 38б,
- Айвазовского, 61в, 61г, 65а,
- Черниговская, 3-6,
- Фонтанская дорога, 54,56,
- пер. 1-й Дачный,
- переулок Климовича, 2 — 8,
- переулок Чеховского, 1-8,
- переулок Василия Кричевского, 2-8,
- переулок Павла Чубинского, 3-7,
- переулок Дачный, 8а,
- переулок Славы, 4-10,
- переулок Черниговский, 2-8,
- просп. Ярослава Мудрого князя, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3,
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- 1-я, 5-а, 10-а Пересыпская,
- Ак. Заболотного, 54-79,
- Ак.Сахарова,16-44,
- Балтская дорога 8 -18,
- В. Бувалкина, 57- 75,
- Высоцкого, 1-25,
- Долинская, 3 — 13,
- Марсельская,32-60,
- С. Палия,77-133,
- пр-т. князя В. Великого, 112-130.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Ак.Филатова, 52/2,58/2,
- Балковская, 137-Г, 139а, 143а,
- Балтиморская, 3 — 13,
- Б. Хмельницкого, 3,
- Болгарская, 1,
- А. Вадатурского, 43, 47,
- пер. Иподромный, 10,
- Костецкая, 22-36,
- Мясоедовская, 11-45,
- Мечникова, 51, 114, 116,
- Старопортофранковская, 44, 44а, 46, 46а, 133, 135, 135/корп.1,
- Тенистая.