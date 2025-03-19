Отключения света

Южный РЭС

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Работы до 19:00:

  • Дачная,
  • Долгая,
  • Китобойная,
  • Львовская, 31- 41,70-78,
  • Люстдорфская дорога, 162,
  • Михаила Жука (Новгородская),
  • С. Шелухина, 1-33,
  • Планетная, 38а, 38б,
  • Айвазовского, 61в, 61г, 65а,
  • Черниговская, 3-6,
  • Фонтанская дорога, 54,56,
  • пер. 1-й Дачный,
  • переулок Климовича, 2 — 8,
  • переулок Чеховского, 1-8,
  • переулок Василия Кричевского, 2-8,
  • переулок Павла Чубинского, 3-7,
  • переулок Дачный, 8а,
  • переулок Славы, 4-10,
  • переулок Черниговский, 2-8,
  • просп. Ярослава Мудрого князя, 1, 1а, 1/1, 1/2, 1/3,

Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • 1-я, 5-а, 10-а Пересыпская,
  • Ак. Заболотного, 54-79,
  • Ак.Сахарова,16-44,
  • Балтская дорога 8 -18,
  • В. Бувалкина, 57- 75,
  • Высоцкого, 1-25,
  • Долинская, 3 — 13,
  • Марсельская,32-60,
  • С. Палия,77-133,
  • пр-т. князя В. Великого, 112-130.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Ак.Филатова, 52/2,58/2,
  • Балковская, 137-Г, 139а, 143а,
  • Балтиморская, 3 — 13,
  • Б. Хмельницкого, 3,
  • Болгарская, 1,
  • А. Вадатурского, 43, 47,
  • пер. Иподромный, 10,
  • Костецкая, 22-36,
  • Мясоедовская, 11-45,
  • Мечникова, 51, 114, 116,
  • Старопортофранковская, 44, 44а, 46, 46а, 133, 135, 135/корп.1,
  • Тенистая.

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