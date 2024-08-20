Планові відключення 20 серпня: хто з одеситів залишився без світла до вечора

ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє, де плануються відключення світла у вівторок, 20 серпня 2024 року, у зв’язку з плановими ремонтними роботами.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
- Балтська дор., 28,
- Вікандера і Ларсена (8 березня), 42-103,
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 1й, 5й, 6й, 8й Балтський,
- Жевахова гора, 3-81,
- Локомотивна, 1-27,
- Ринкова, 7,
- пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 11й, 13й Чорноморський, 1-54,
- пров. 2й, 3й, 4й, 5й, 7й, 8й Балтський.
Південний РЕМ
Роботи до 19.30:
- пров.Загородній, 9,
- пров.Кошового, 5в,
- Симоненка,1,11а,62,
- пр. Свободи, 52, 32/а/1.
Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, в Одесі через зростання температури повітря та дефіцит потужності в енергосистемі продовжують діяти графіки відключення світла.