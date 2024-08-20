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Планові відключення 20 серпня: хто з одеситів залишився без світла до вечора

Планові відключення 20 серпня: хто з одеситів залишився без світла до вечора

ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляє, де плануються відключення світла у вівторок, 20 серпня 2024 року, у зв’язку з плановими ремонтними роботами.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
  • Балтська дор., 28,
  • Вікандера і Ларсена (8 березня), 42-103,
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 1й, 5й, 6й, 8й Балтський,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Локомотивна, 1-27,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 11й, 13й Чорноморський, 1-54,
  • пров. 2й, 3й, 4й, 5й, 7й, 8й Балтський.

Південний РЕМ

Роботи до 19.30:

  • пров.Загородній, 9,
  • пров.Кошового, 5в,
  • Симоненка,1,11а,62,
  • пр. Свободи, 52, 32/а/1.

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, в Одесі через зростання температури повітря та дефіцит потужності в енергосистемі продовжують діяти графіки відключення світла.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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