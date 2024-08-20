Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения в 20 августа: кто из одесситов остался без света до вечера

Плановые отключения в 20 августа: кто из одесситов остался без света до вечера

ДТЭК «Одесские электросети» сообщает, где планируются отключения света во вторник, 20 августа 2024 года, в связи с плановыми ремонтными работами.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 7-я, 9-я Пересыпская,
  • Балтская дор., 28, Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10, Карышковского, 2-60, пер. 1й, 5й, 6й, 8й Балтский, Жевахова гора, 3-81, Локомотивная, 1-27, Рыночная, 7, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 11-й, 13-й Черноморский, 1-54, пер. 2й, 3й, 4й, 5й, 7й, 8й Балтский.

Южный РЭС

Работы до 19.30:

  • пер. Загородний, 9,
  • пер.Кошевого, 5в,
  • Симоненко,1,11а,62,
  • пр. Свободы, 52, 32/а/1.

Напомним, сегодня, 20 августа, в Одессе из-за роста температуры воздуха и дефицита мощности в энергосистеме продолжают действовать графики отключения света.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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